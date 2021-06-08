"Брат на все життя": фанати ніяковіють від нового фото Хлої Кардашян та Каньє Веста

Світська левиця Хлої Кардашян у день народження репера Каньє Веста привітала чоловіка зі святом. Незважаючи на шлюборозлучний процес у її сестри Кім, вона, схоже, підтримує хороший зв'язок з Каньє. Нове фото, щоправда, змусило зніяковіти багатьох фанатів.

Американському реперу Каньє Весту 8 червня виповнилось 44 роки. Раніше його дружина Кім Кардашян, з якою він зараз розлучається, завжди вітала чоловіка зі святом, але не цього року. Замість неї, схоже, це вирішила зробити Хлої.

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Зірка опублікувала в інстаграмі фото, на якому разом з батьком своєї доньки Тру – Трістаном Томпсоном, а також з Кім та Каньє стоїть у водоймі. Схоже, знімок був зроблений ще тоді, коли Кім та Каньє були разом, адже там пара виглядає досить щасливою.

З днем народження, брат на все життя!!! З днем народження, Ye! Шлю тобі любов і нескінченне благословення!

– написала Хлої Кардашян під фото.



Трістан, Хлої, Каньє та Кім (зліва направо) / Фото з інстаграму Хлої Кардашян

Зазначимо, що у 2019 році Хлої Кардашян також вітала Каньє Веста з днем народження.

Реакція мережі

Фанати не зрозуміли такого жесту від сестри Кім, яка ще досі переживає розрив з Каньє Вестом. На думку фанатів, це фото є не зовсім доречним у ситуації, яка склалась. Також їх розвеселила футболка, в якій вирішив поплавати Каньє:

"Схоже, це нова сорочка для купання";

"Це фото таке незручне";

"Чому він в океані з повною роздутою футболкою?";

"Якого біса я це бачу?";

"Але чому це фото, ха-ха-ха";

"Чому Каньє носить футболку";

"Каньє ніколи не знімав сорочки";

"Каньє Вест?";

"Я думав, вони всі порвали стосунки";

"Два токсичні види стосунків, мені це подобається, ха-ха".

Як Кім Кардашян переживає розлучення з Каньє Вестом

Про розлучення Кім та Каньє стало відомо 19 лютого. До цього в них близько року були проблеми у стосунках через передвиборчу кампанію Веста у президенти США, а також через його біполярний розлад.

У першому інтерв'ю після заяви про розлучення світська левиця не стала розкривати скандальні деталі шлюбу, який добігав кінця. Однак вона відверто заявила, що попередній рік був складним.

Вже у квітні Кім Кардашян була готова до нових стосунків. Її підозрювали в романі з репортером CNN Ваном Джонсом, з яким вона давно товаришує.

У цей час Каньє Вест все ще носить обручку, однак називає Кім найгіршою дружиною. Зірка нібито "постійно проявляла агресію, ревнувала, все драматизувала".