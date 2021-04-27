Брат принцеси Діани показав її раніше неопубліковане фото з юності

Рідний брат покійної принцеси Діани – Чарльз Спенсер, часто показує в мережі нові факти із життя знаменитої сестри. Нове фото, де вона 16-річна йде поруч із братом, як завжди, вразило мережу.

Спершу архівне фото оприлюднив королівський оглядач Rowan Marie, але його одразу поширив собі на сторінку Чарльз Спенсер. За словами оглядача, Чарльз та Діана виглядають на фото так, ніби можуть згодитись на обкладинку музичного альбому британського рок-гурту The Smiths.

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У свою чергу брат леді Ді зазначив, що такий зухвалий погляд, який був у її сестри, легко можна пояснити тим, що вона була в центрі уваги преси.

Це був кінець 1980 року, мені було 16, і моя сестра забирала мене з Ітонського коледжу на обід в паб The Hind's Head. За нею стежили 12 автомобілів і 1 мотоцикл бульварних журналістів. Чесно кажучи, цього достатньо, щоб будь-який підліток мав такий самий зарозумілий вигляд, як Морріссі,

– написав Чарльз Спенсер, маю на увазі лідера гурту The Smiths.



Принцеса Діана і Чарльз Спенсер / Фото з твітеру Rowan Marie

На знімку юна принцеса Діана одягнена у стильні бріджі, сорочку та безрукавку, взувши туфлі та маючи під рукою клатч. Майбутня леді Ді в той час була дуже ефектною та стильною дівчиною.

Чому за принцесою Діаною слідкували журналісти

У той час до принцеси Діани була прикута чимала увага преси. Все тому, що у 1977 році вона якраз познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком принцом Чарльзом. Їй тоді було всього 16 років, а чоловіку – майже 30. Тоді він зустрічався із сестрою Діани – Сарою Маккоркодейл.



Принц Чарль та юна принцеса Діана у 1980-ті перед весіллям / Фото Getty Images