Рідний брат танцюриста Назара Грабаря загинув на війні: вони разом пішли у ЗСУ

Актор, танцюрист та модель Назар Грабар у день Різдва Христового повідомив жахливу звістку. Його рідний брат Ілля, з яким він встав на захист країни, загинув на війні. Ще літом він одружився зі своєю коханою.

Про загибель рідної людини Назар повідомив у своєму інстаграмі 25 грудня. За його словами, Ілля загинув у бою з росіянами. Ще 14 грудня чоловік святкував свій день народження.

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Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора! Він віддав життя за те, що любив. За свою сім'ю, країну, наше майбутнє. Я запам'ятаю тебе таким. Незламний і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те, що все буде добре! Я люблю тебе! І завжди любитиму! Хороший син! Найкращий брат! Хороший чоловік! Герої не вмирають!

– написав під фотографією усміхненого брата в окопі Назар.



Ілля Грабар, брат Назара, загинув на війні / Фото з інстаграму танцюриста

Додамо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України Назар з братом разом відправились у лави ЗСУ. Кілька місяців тому Ілля зіграв весілля з коханою. Назар намагався відмовити брата повертатись на гарячий фронт, але той був впертим: "Я намагався, я казав: "Чувак, давай. В тебе тепер сім'я і потрібно її будувати, примножувати". Але він мене самого не пустить. Так само як і я б його самого не пустив", – казав тоді Грабар.

Тоді ж Грабар поділився, як російські окупанти зруйнували його квартиру в Бучі.

Реакція дружини Іллі та мережі

На смерть коханого в інстаграмі вже відреагувала дружина Іллі – Марія Урста:

Пора напевно сказати про це, бо час і світ невблаганний і мені не вдається залишити це горе тільки собі… Мій любий чудовий хлопчику! Твоя усмішка назавжди буде зі мною. Війна забрала твоє життя. Ти пішов і забрав з собою найбільшу частину мене. Я любитиму тебе завжди, мій усміхнений козаче! Не запитуйте, будь ласка, нічого. Всю інформацію про прощання ми надамо пізніше,

– написала жінка.

Словами співчуття за гіркою втратою близької людини вже поділились підписники, зокрема й артисти та колеги по шоубізнесу: Женя Галич, Alyona Alyona, Ірина Монатік, Леся Нікітюк, Lida Lee, Віра Кекелія та інші.