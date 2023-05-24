Я з Україною, – співачка Бланка з Польщі прокоментувала вчинок брата, який "підтримав Росію"

Днями в мережі виник скандал через брата Бланки – представниці Польщі на Євробаченні-2023, який нібито підтримав Росію. Зірка заперечила цю інформацію та заявила, що вона всім серцем за Україну і дуже хоче заспівати в нашій вільній країні.

Через резонанс та критику Бланка дала офіційну заяву, у якій прокоментувала вчинок свого брата. Про це 24 Каналу повідомили в пресслужбі співачки.

Цікаво Нуль від журі: українці помітили, як Польща "помстилася" на Євробаченні-2023

Зірка заявила, що з сумом читає новини від українських ЗМІ, які звинуватили її брата в нібито підтримці проросійської діяльності.

Бланка наголосити, що категорично не згодна з цією інформацією. "Коли пишу це, плачу від смутку", – каже вона.

Я завжди і навіки всім серцем з українським народом. Я підтримувала вас із самого початку. Я, як і вся моя родина, живу солідарно зі стражданнями українського народу, який потерпає від звірських атак. Ми ніколи не підтримували і не підтримуємо агресію проти України,

– заявила Бланка.

Польська співачка додала, що те, з чим її намагаються пов’язати мене, є абсурдним, розходиться з правдою і "змушує її відчувати біль". Бланка запевнила, що вона сповнена співчуття, любові та підтримки українського народу, який мужньо бореться.

Крім того, полька зізналася, що хоче виступити в Україні: "Сподіваюся, що зможу якомога швидше відвідати вашу прекрасну країну та виступити у вільній Україні". Зірка підсумувала, що вона завжди підтримувала і буде підтримувати Україну.

Раніше поляки заявили, що брат Бланки нібито підтримує цинічні російські наративи, адже він поширив пост з критикою України. Брехливий репост він зробив ще 8 березня 2022 року, але згодом видалив його з Facebook.

До слова, Польща посіла 19-те місце на Євробаченні-2023 з 93 балами. Цікаво, що саме Україні віддала їй свої 12 балів від журі. Український дует TVORCHI виборов 6-те місце на конкурсі.