Підтримав Росію: брат підставив польську співачку Бланку, яка брала участь у Євробаченні-2023

Саме представниці Польщі Бланці на Євробаченні-2023 Україна віддала свої 12 балів. Проте тепер в мережі з'явилася цікава інформація, що її брат, ймовірно, підтримує Росію та кремлівські наративи.

Поляки помітили на Facebook-сторінці брата Бланки – Олівера – пост на підтримку Росії. Щоправда, хлопець уже видалив публікацію, передає 24 Канал.

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Втім, одна користувачка встигла зробити запис екрану та опублікувала його в TikTok. На її думку, брат Бланки підтримує цинічні російські наративи, адже він поширив пост з критикою України.

Користувач під імʼям Василь Васильєв написав історію з пропагандистським наративом Кремля про нібито українця, який розповів "усю правду" про війну і "київський режим нацистів".



Брат Бланки підтримав Росію / Скриншот його посту

Брат Бланки Олівер його слова підтримав, поширив цей пост і назвав "правдою". Цю огидну брехню він опублікував на своїй сторінці ще 8 березня 2022 року, коли лиш почалося повномасштабне вторгнення.

Цікаво, що поляки обурені цим постом і використали його для критики Бланки. Адже мало хто з польських єврофанів зрадів, коли в нацвідборі перемогла саме вона.

Нагадаємо, що Польща посіла 19-те місце на Євробаченні-2023 з 93 балами. Водночас український дует TVORCHI виборов 6-те місце, а переможницею стала Loreen зі Швеції.