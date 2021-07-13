Бракує тата, – дружина Монатіка зворушила миловидним фото з синами

Дружина мультиартиста Монатіка Ірина поділилась миловидним селфі з синами. Жінка розповіла, що зараз їй бракує тільки чоловіка, який "багато працює".

Зіркове подружжя Ірини та Дмитра Монатіків вже не приховують обличчя синів Данила та Платона. Тому часто діляться їхніми зворушливими фото, які підкорюють мережу.

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Фото Ірини Монатік з синами

Дружина мультиартиста зробила миловидне селфі у дзеркалі ліфта торгового центру в Києві. Там матуся проводила час з синами – Данилом та Платоном. Хлопці сперлися на поручні та усміхалися.

Ірина Монатік обрала ефектний образ. Вона позувала в чорному топі без рукавів, який поєднала з асиметричною сірою спідницею. Стильний look доповнили босоніжки, сонцезахисні окуляри та сумочка. Ірина вклала волосся локонами й зробила легкий макіяж.

Дружина Монатіка поділилась, що зараз їм бракує тільки тата. Монатік сьогодні повідомив, що ввечері проведе концерт у Туреччині, а через 4 дні виступить в Одесі.

Найулюбленіший час будь-якого дня, коли поруч улюблені хлопчики. Тільки бракує тата, який дуже багато працює. Сильно сумуємо,

– написала Ірина Монатік.



Ірина Монатік з синами / Фото з інстаграму Ірини Монатік

Нове фото синів Монатіка зачарувало мережу. Прихильники поділилися враженнями від фото у коментарях: