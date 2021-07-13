Зіркове подружжя Ірини та Дмитра Монатіків вже не приховують обличчя синів Данила та Платона. Тому часто діляться їхніми зворушливими фото, які підкорюють мережу.

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Фото Ірини Монатік з синами

Дружина мультиартиста зробила миловидне селфі у дзеркалі ліфта торгового центру в Києві. Там матуся проводила час з синами – Данилом та Платоном. Хлопці сперлися на поручні та усміхалися.

Ірина Монатік обрала ефектний образ. Вона позувала в чорному топі без рукавів, який поєднала з асиметричною сірою спідницею. Стильний look доповнили босоніжки, сонцезахисні окуляри та сумочка. Ірина вклала волосся локонами й зробила легкий макіяж.

Дружина Монатіка поділилась, що зараз їм бракує тільки тата. Монатік сьогодні повідомив, що ввечері проведе концерт у Туреччині, а через 4 дні виступить в Одесі.

Найулюбленіший час будь-якого дня, коли поруч улюблені хлопчики. Тільки бракує тата, який дуже багато працює. Сильно сумуємо,

– написала Ірина Монатік.



Ірина Монатік з синами / Фото з інстаграму Ірини Монатік

Нове фото синів Монатіка зачарувало мережу. Прихильники поділилися враженнями від фото у коментарях: