Зіркове подружжя Ірини та Дмитра Монатіків вже не приховують обличчя синів Данила та Платона. Тому часто діляться їхніми зворушливими фото, які підкорюють мережу.
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Фото Ірини Монатік з синами
Дружина мультиартиста зробила миловидне селфі у дзеркалі ліфта торгового центру в Києві. Там матуся проводила час з синами – Данилом та Платоном. Хлопці сперлися на поручні та усміхалися.
Ірина Монатік обрала ефектний образ. Вона позувала в чорному топі без рукавів, який поєднала з асиметричною сірою спідницею. Стильний look доповнили босоніжки, сонцезахисні окуляри та сумочка. Ірина вклала волосся локонами й зробила легкий макіяж.
Дружина Монатіка поділилась, що зараз їм бракує тільки тата. Монатік сьогодні повідомив, що ввечері проведе концерт у Туреччині, а через 4 дні виступить в Одесі.
Найулюбленіший час будь-якого дня, коли поруч улюблені хлопчики. Тільки бракує тата, який дуже багато працює. Сильно сумуємо,
– написала Ірина Монатік.
Ірина Монатік з синами / Фото з інстаграму Ірини Монатік
Нове фото синів Монатіка зачарувало мережу. Прихильники поділилися враженнями від фото у коментарях:
- "Щасливі. Хорошого дня";
- "Красива сім'я";
- "Які хороші";
- "Улюблені промені сонця";
- "Які прекрасні у вас маленькі чоловіки";
- "Маленькі Монатіки".