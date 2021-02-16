Бойфренд Меган Фокс носить амулет з краплею її крові: фотодоказ

Роман секс-символу Меган Фокс з репером Колсоном Бейкером залишається одним з найобговорюваніших в Голлівуді. У День закоханих музикант шокував публіку несподіваною заявою. Він зізнався, що носить амулет з краплею крові акторки.

З нагоди Дня святого Валентина закохані поділилися новини спільними фото на сторінках соцмереж. Колсон Бейкер оприлюднив одразу кілька домашніх світлин і кадрів зі зйомок з Меган Фокс. Однак найбільший шквал обговорення викликали не романтичні світлини зірок, а неординарний амулет, який репер показав фанам зблизька.

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Бойфренд Меган Фокс носить на шиї амулет з її кров'ю

Амулет Колсон Бейкер сфотографував у вітальні з панорамними вінками. Прозорий талісман на металевому ланцюжку він тримав у руці, а за скельцем було видно краплину крові Меган Фокс. Чи має акторка подібний медальйон з краплею крові коханого, наразі невідомо.

Я ношу твою кров на шиї,

– заявив музикант.



Амулет бойфренда Меган Фокс / Фото Instagram / @machinegunkelly

Додамо, на особистій сторінці в інстаграмі Меган Фокс також привітала Колсона Бейкера з Днем закоханих. Вона зсипала обранця компліментами та наголосила на його неповторності й геніальності.

"Так виглядає моє серце, проявлене поза моїм тілом і вкладене в силует цього надзвичайно красивого хлопця. Чарівний і примарний. Енергійний і змучений. Божественний і небезпечний. Космічний. Протизаконний. Безсмертний. Творчий геній", – емоційно зізналась Меган Фокс.

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Додамо, наприкінці січня акторку помітили з обручкою на безіменному пальці лівої руки. Тоді в пресі з'явилися чутки, що Меган Фокс заручилась із Колсоном Бейкером. Однак зірка швидко спростувала припущення папараці, показавши, що носить масивну каблучку з написом "F**k You" – "Відвали". Схоже, амулет з краплею крові означає для закоханих значно більше, адже їхні стосунки дійсно серйозні – вони живуть разом і будують спільне майбутнє.