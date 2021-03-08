Бойфренд Брітні Спірс заявив, що готовий стати батьком

Знаменита співачка Брітні Спірс вже понад чотири роки зустрічається з 27-річним фітнес-тренером Семом Асгарі. У новому інтерв'ю чоловік заявив, що готовий до нового етапу стосунків. Попри свій вік він вже хоче стати батьком.

Коханий артистки став зіркою нового номеру престижного журналу Forbes. Під час розмови з журналістами Сем Асгарі поділився планами щодо акторської кар'єри та особистого життя й дав зрозуміти, як бачить своє майбутнє з Брітні Спірс.

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Фітнес-тренер вкотре зауважив, що його історія кохання зі співачкою розпочалась зі зйомок кліпу на пісню Slumber Party. На той момент він марив кінематографом, однак не розраховував, що стане відомим завдяки появі в музичних відео. На головну роль у кліпі його відібрала сама Брітні Спірс, вселивши віру в те, що він матиме не менший успіх в кіно.

Зараз головна мета Сема Асгарі – стати відомим актором. Однак він переймається не лише кар'єрою, а й особистим життям. Чоловік прагне якнайшвидше стати батьком, адже мріє виховувати дітей в молодому віці.

Я хочу стати відомим актором. Але при цьому я готовий до того, що мої стосунки теж вийдуть на інший рівень. Я зовсім не проти стати татом. Я хочу бути молодим батьком,

– наголосив Сем Асгарі.

Додамо, у другому шлюбі з американським репером Кевіном Федерліном Брітні Спірс народила двох синів – Шона і Джейдена, яким зараз 15 і 14 років. Після розлучення батьків хлопці залишилися жити з татком, адже співачка домоглась лише 30% батьківських прав. Однак вона сумлінно долучається до виховання нащадків. Артистка навідувала синів напередодні Різдва, а днями вперше за довгий час показала фото з дорослими хлопцями, яке сім'я зробила під час спільного відпочинку.