Боялась, що розстріляють, – Цибульська пригадала, як тікала з Києва через танки на своїй вулиці

Оля Цибульська не виїхала з України, вона, як і більшість зірок, переїхала на Захід. Це рішення зірка прийняла після трьох ночей у підземному паркінгу та танків, які на ранок побачила на своїй вулиці.

Зараз Оля Цибульська у відносній безпеці, на Заході України. Однак і там зірці важко видихнути. Вона й далі плаче перед сном, але врешті решт наважилася розповісти, як війна застала її в Києві.

Читайте також Нікіта Добринін зізнався, чи вцілів його будинок під Києвом, над яким літали винищувачі

Як Оля Цибульська дізналася про війну

Артистка пригадала, що 23 лютого пізно повернулася зі зйомок, а на ранок 24-го прокинулася від потужного вибуху. Від нього ввімкнулася сигналізація на всіх авто, припаркованих на вулиці.

Я встала, подивилася у вікно і побачила дим, якусь темну пляму. Розбудила чоловіка і сказала, що війна. Ми ввімкнули телевізор і просто плакали. Оніміння було, ми не могли нічого сказати,

– зізналася Оля Цибульська.

Вона не вірила у повномасштабний наступ Росії, тому не збирала тривожну валізку й не мала плану дій. У Києві зірка провела ще три дні, з чоловіком і 7-річним сином Цибульська спала в підземному паркінгу.

До теми Оля Полякова розповіла, від кого дізналася про війну, і куди виїхала з двома доньками

Чому Оля Цибульська втекла з Києва

Співачка пригадала, що остання ніч у бомбосховищі в Києві була вкрай важкою: "Нестор не зміг заснути, він ходив по парковці серед людей, його трясло. Він питав, чому в нас стріляють, чому Путін вбиває людей, чому танки, чому ракети, чому сирени".

Оля Цибульська з сином Нестором / Фото з інстаграму співачки

На ранок вони вийшли з паркінгу й побачили на своїй вулиці танки, а у кварталі від їхнього будинку орки переїхали автомобіль з чоловіком. Тоді вона зібрала у рюкзак документи й речі сина – книжку, спортивний костюм, іграшку, молочні зуби, які береже як діаманти. З цим набором сім'я сіла в машину й рушила на Захід.

Було дуже страшно, бо були розповіді про розстріли з боку Житомирської траси. Я дуже боялась, що нас можуть зупинити й розстріляти. Найбільше боялася, що Нестор може це побачити і не пережити,

– чесно розповіла Оля Цибульська.

На щастя, побоювання артистки не справдилися, вони дісталися безпечного місяця цілі й неушкоджені.

Радимо дізнатися У такому стані я безпомічна, – Оля Цибульська зізналась, як бореться з панікою через війну