Боягузи, мерзотники й дурні: Ектор Хіменес-Браво поділив російських зірок на 3 види

Ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився думками про російських зірок. Він поділив їх на 3 типи.

Ресторатор та шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував новий допис, у якому розповів про російських зірок, які мовчать про війну. Він поділив їх на 3 види.

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Ектор Хіменес-Браво про російську еліту

Кулінар зауважив, що у всі часи у державах були еліти – вчені, письменники, політики, філософи, музиканти, – вони завжди були лідерами думок. Тепер же у списки еліт входять і ті, хто мають величезну аудиторію у соціальних мережах.

Впізнаваність – це відповідальність. Хотів стати зіркою? Став? Будь ласка, неси відповідальність, ти лідер думок. Чи ти ще цього не зрозумів? Це твій обов'язок перед аудиторією. Що трапилося з елітою російського народу? Бояться чи не вистачає мізків зрозуміти?

– жорстко звернувся Ектор.

"Російських зірок сьогодні можна розділити на 3 види. Перші, як жалюгідні сцикуни, прогнулися під владу. Вони розуміють увесь жах, але мовчать. У всіх країнах світу влада це народ. Україна у 2014 році це показала на Майдані. Можете подивитись документальне кіно на Netflix. І тільки в совку влада – це збіговисько божевільних дідів, які бояться зайти в кабінет до Путлера. І зірки, які мають великі доходи боятися виїхати з фашистської країни й говорити правду", – додав Хіменес-Браво.

До другого виду шеф-кухар відніс тих, хто публічно підтримує війну. Таких людей він назвав продажними мерзотниками. Тоді як у третьому виді опинилися дурники.

"Ті, хто не мають мудрості та мізків зрозуміти, що відбувається. Вони просякнуті пропагандою, і навіть не зрозуміло, чи можна їх звинуватити. Це як діти, яким ми доносимо квантову фізику. Але для них це надто складно. Це ж треба думати. Коли вони зрозуміють – буде пізно. Те, що їх обдурили, не буде виправданням", – зауважив Ектор.

Що поєднує всі ці три типи? Вони всі будуть ізгоями. Вони вже є ними. Їх будуть обливати лайном на кожному кроці у будь-якій точці світу.Особливо тих, хто розумів усе, але мовчав. Навіть не знаю, що гірше з цього всього. Бути тупим, продажним чи сцикуном?

– підсумував кулінар.

, Ектор пригадав і тих росіян, які все-таки засуджують війну проти України. До таких він відніс Невзорова – російського журналіста.



Російська "еліта" / Фото з інстаграму Ектора