Знакова "фуксія": дружина Бориса Джонсона вразила сукнею, коли покинула прем'єрську резиденцію

Керрі Джонсон стала першою неодруженою партнеркою прем'єр-міністра, яка проживала на Даунінг-стріт. Хоч згодом вона одружилась з урядовцем, проте її підтримка стала беззаперечною впродовж усього прем'єрського терміну Бориса.

Оскільки у понеділок, 5 вересня, у Великій Британії призначили нового прем'єр-міністра – Лізу Трасс, то 6 вересня Борис Джонсон покинув свою резиденцію на Даунінг-стріт. Чоловік попрощався з персоналом будинку та колегами з команди, міцно тримаючись за руку з дружиною Керрі.

Цікаво Як Джонсон передавав Трасс ключі від кабінету прем'єра: Пристайко розповів цікаві подробиці

Перед прем'єрською резиденцією він виголосив свою фінальну промову, де зокрема згадав про Україну. Він також зазначив, що йде з посади після "неочікуваної естафети" – мовляв, його прем'єрство обірвалося після того, "як правила змінили на півдорозі".

Для прощального виходу з резиденції Керрі Джонсон під оплески виходила у сукні британського бренду Harmur за 485 фунтів стерлінгів (майже 21 тисячу гривень) кольору фуксії. Бренд спеціалізується на топах з відкритою спиною та шовкових сукнях, його заснували дві сестри та їхня матір у 2017 році.



Борис та Керрі Джонсони виходять з резиденції 6 серпня / Фото EPA, BBC

Легкі рукави з шифону, манжети на ґудзиках, плісирована спідниця та горловина на шиї ідеально гармоніювали між собою. Свій романтичний образ дружина Джонсона доповнила тілесними туфлями.

Ту сукню, що одягнула Керрі, зараз – на розпродажі і коштує 194 фунти – її описують як "новий та приголомшливий стиль цього сезону".



Сукня бренду Harmur, яку одягнула Керрі Джонсон / Скриншот із сайту бренду

Раніше подібні речі британського бренду одягали Джессі Буш та Леоні Ганне.

До слова Борис Джонсон вшосте став батьком: що відомо про Керрі Сімондс – молоду наречену політика

Що відомо про стосунки Керрі та Бориса Джонсона