Поскольку в понедельник, 5 сентября, в Великобритании был назначен новый премьер-министр – Лиза Трасс, то 6 сентября Борис Джонсон покинул свою резиденцию на Даунинг-стрит. Мужчина простился с персоналом дома и коллегами из команды, крепко держась за руку с женой Кэрри.
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Перед премьерской резиденцией он произнес свою финальную речь, где в частности упомянул об Украине. Он также отметил, что уходит с поста после "неожиданной эстафеты" – мол, его премьерство оборвалось после того, "как правила сменили на полпути".
Для прощального выхода из резиденции Керри Джонсон под аплодисменты выходила в платье британского бренда Harmur за 485 фунтов стерлингов (почти 21 тысячу гривен) цвета фуксии. Бренд специализируется на топах с открытой спиной и шелковых платьях, его основали две сестры и их мать в 2017 году.
Борис и Кэрри Джонсоны выходят из резиденции 6 августа / Фото EPA, BBC
Легкие рукава из шифона, манжеты на пуговицах, плиссированная юбка и горловина на шее идеально гармонировали между собой. Свой романтический образ супруга Джонсона дополнила телесными туфлями.
Одеваемое Керри платье сейчас – на распродаже и стоит 194 фунта – его описывают как "новый и потрясающий стиль этого сезона".
Платье бренда Harmur, одетое Кэрри Джонсон / Скриншот с сайта бренда
Ранее подобные вещи британского бренда одевали Джесси Буш и Леони Ганне.
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Что известно об отношениях Керри и Бориса Джонсона
- В 2010 году Кэрри занималась вопросом агитации при Борисе Джонсоне на выборах мэра. С премьер-министром Керри начала встречаться в 2018 году, когда он был женат на Марине Виллер (второй брак – 24 канал). В следующем году девушка переехала в квартиру над Даунинг-стрит.
- В феврале 2020 года пара объявила о помолвке. 29 апреля того же года у них родился первенец. Мальчика назвали Уилфредом. 9 декабря 2021 года у пары родилась дочь Роми. До рождения дочери у Кэрри Джонсон произошел выкидыш. Об этом она впоследствии рассказала публично.
- 29 мая 2021 года Борис и Керри стали мужем и женой. Они секретно поженились в Вестминстерском аббатстве.