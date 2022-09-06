Поскольку в понедельник, 5 сентября, в Великобритании был назначен новый премьер-министр – Лиза Трасс, то 6 сентября Борис Джонсон покинул свою резиденцию на Даунинг-стрит. Мужчина простился с персоналом дома и коллегами из команды, крепко держась за руку с женой Кэрри.

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Перед премьерской резиденцией он произнес свою финальную речь, где в частности упомянул об Украине. Он также отметил, что уходит с поста после "неожиданной эстафеты" – мол, его премьерство оборвалось после того, "как правила сменили на полпути".

Для прощального выхода из резиденции Керри Джонсон под аплодисменты выходила в платье британского бренда Harmur за 485 фунтов стерлингов (почти 21 тысячу гривен) цвета фуксии. Бренд специализируется на топах с открытой спиной и шелковых платьях, его основали две сестры и их мать в 2017 году.



Борис и Кэрри Джонсоны выходят из резиденции 6 августа / Фото EPA, BBC

Легкие рукава из шифона, манжеты на пуговицах, плиссированная юбка и горловина на шее идеально гармонировали между собой. Свой романтический образ супруга Джонсона дополнила телесными туфлями.

Одеваемое Керри платье сейчас – на распродаже и стоит 194 фунта – его описывают как "новый и потрясающий стиль этого сезона".



Платье бренда Harmur, одетое Кэрри Джонсон / Скриншот с сайта бренда

Ранее подобные вещи британского бренда одевали Джесси Буш и Леони Ганне.

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