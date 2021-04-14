З Монатіком і Горбуновим: блогерка Юлія Вербинець відгуляла 18-річчя за 3 мільйони гривень

Днями блогерка-мільйонниця з Івано-Франківська Юлія Вербинець відсвяткувала день народження. Вона влаштувала грандіозну вечірку, на яку запросила Монатіка та Юрія Горбунова. Така розкіш обійшлася дівчині в понад 3 мільйони гривень.

У понеділок, 12 квітня, блогерці Юлії Вербинець, відомій як Verba, виповнилося 18 років. Для себе та кількох десятків гостей дівчина підготувала величезну вечірку в рожевому стилі. Сама вона вбралася в об'ємну мінісукню, як в ляльки Барбі, а заклад прикрасила численними фотозонами з живими квітами, поні та неоновими написами.

Читайте також Тоня Матвієнко показала, як провела 40-річчя: фото

На день народження Юлія Вербинець запросила суперпопулярних зірок. Свято вів один з найвідоміших українських шоуменів Юрій Горбунов, а гостей розважав сам Монатік з підопічними Lida Lee та Nino. На вечірці були й хореограф Амадор Лопес, попгурт Rumbero's, популярні ілюзіоністи Magic Five.

Гучне свято блогерки з 3-мільйонною аудиторію обговорює вся мережа. Так, вона відповіла на найпопулярніше запитання підписників і зізналася, що вечірка коштувала їй 120 тисяч доларів – понад 3,3 мільйона гривень. Однак дівчина поспішила повідомити, що "половину тільки коштував Монатік".

Юлію Вербинець засипали повідомленнями, що за цю суму можна було б придбати три квартири чи десять машин. Проте вона пояснила, що замість цього обрала емоції.

Я б могла купити собі три квартири чи десять машин, але я обрала емоції, які не забуду ніколи. Мої довгоочікувані, солодкі та дуже гучні вісімнадцять. Та ми такого шуму навели, мама рідна,

– пояснила блогерка.

До слова, придбати собі авто Юлія таки змогла. В інстаграм-сторіс вона опублікувала відео на тлі новенького білосніжного Mercedes-Benz та наголосила, що "може собі це дозволити".

Для перегляду всіх фото гортайте вправо