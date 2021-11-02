Блогерка-мільйонниця Тетяна Пренткович заявила, що не буде вакцинуватись: чому вона неправа

Українська блогерка, яка позиціонує себе як лідера думок, Тетяна Пренткович розповіла, що з введенням червоної зони у Києві тепер що три дні буде здавати тест на коронавірус, але не збирається вакцинуватись. Однією з причин є високий показник тіл в організмі після перенесеної хвороби.

Пренткович, у якої 1,2 мільйона підписників та близько 200 тисяч сталої аудиторії, яка щодня переглядає її інстаграм-сторіз, переконана, що у вакцинації немає потреби, оскільки вакциновані люди теж хворіють.

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Тепер кожні три дні будуть починатись з лабораторії та тесту. Колись вам розповім, чому ми досі не вакцинувались… Ця тема тепер на рівні з політикою та релігією. Але, відверто кажучи, в моєму оточенні немає жодної людини, яка б робила вакцину заради здоров'я. Усі це роблять тільки заради свободи,

– заявила блогерка.

Вона додала, що у неї "антитіла просто зашкалюють", тому вона начебто не може нікого наражати на небезпеку. За її словами, у знайомої, яка організовувала вечірку, захворіло після цього 10 людей, 5 з яких – вакциновані. "Робіть висновки! І будьте здорові!", – підсумувала блогерка.

Також Пренткович поділилась, що можна взяти довідку у лікаря про перенесену хворобу і пів року не вакцинуватись, але невідомо, чи така є у неї. Адже вона зазначила, що тепер постійно буде здавати тести, які коштують по 500 гривень, а не як за кордоном – безкоштовно.

"Важливо розуміти, що я не проти і не пропагую цього робити! Я вважаю, що це особистий вибір кожного, як і релігія чи політичні переконання. Тому давайте не сваритися і поважати один одного. Тему вакцини закриваємо!" – написала Пренткович. Зокрема вона прикріпила тест на наявність антитіл в організмі, які показали високе значення. На її думку, вона знову нещодавно перехворіла, але перенесла хворобу безсимптомно.

Тетяна Пренткович пояснила, чому не вакцинується / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

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Пояснюємо, чому блогерка неправа

Кілька фактів:

Станом на 1 листопада в Україні померла рекордна кількість українців від коронавірусу – 700 людей. Найбільшу кількість смертей зафіксували у Києві – 60 пацієнтів. Загалом за останню добу в країні офіційно захворіли 19 455 людей.



Міністр охорони здоров'я України розповів, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. До цього показник госпіталізацій зростав впродовж останніх 3 місяців. За його словами, зупинити зріст госпіталізацій допомогла масова вакцинація українців.



За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 273 307 людей (трішки більше, ніж щоденна аудиторія Пренткович, яку переглядають в інстаграмі). Для більшості людей це була перша доза препарату, 207 877 людей зробили перше щеплення. Натомість завершили імунізацію вчора 65 430 людей – вони отримали другу дозу вакцини.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. Водночас 68 727 людей померли.

Згідно з новим дослідженням, щеплення справді знижує ризик ускладнень COVID-19 у разі зараження, але не так добре захищає від інфікування. Серед щеплених членів сім'ї, які брали участь у дослідженнях, рівень зараження штамом Дельта SARS-CoV-2 становив 25%, тоді як у людей, які не отримали вакцину та контактували з інфікованими близькими, цей показник виявився 38%. Вакциновані пацієнти в середньому перенесли COVID-19 легше та одужали швидше, а вірусне навантаження у заражених знижувалося навіть швидше, ніж зі штамом Альфа.

Вчені наголошують на тому, що попри вакцинацію, важливо дотримуватись протиепідемічних обмежень – носити маску, не перебувати у місцях масового скупчення людей, користуватись засобами дезінфекції. Адже вакцинація не захищає повністю від зараження, але береже від летальних випадків та допомагає легше перенести хворобу. Зокрема вчені нещодавно з'ясували, що невакциновані люди приблизно вп'ятеро частіше потрапляли до лікарні з коронавірусом. Аналіз показав, що вакциновані люди у віці від 65 років у 20 разів рідше піддавались госпіталізації, ніж невакциновані люди з цієї вікової групи.

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Важливо розуміти, що вакцинація на 100% не вберігає від хвороби, але зменшує відсоток інфікування оточуючих і відповідно зменшує навантаження на медичну систему, яка в Україні – на межі колапсу. У МОЗ заявили, що в лікарнях України минулого тижня було 93,5 % госпіталізованих із COVID-19 і всього 6% – вакцинованих. Варто звернути увагу, що відсоток вакцинованих є неточним, адже чимало українців зараз вдаються до порушення закону та купують фальшиві довідки про вакцинацію. Лише під кисневими масками вони часто зізнаються, що насправді не були щепленими, тому і загриміли до лікарні з ускладненнями.