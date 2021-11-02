Блогер-миллионщица Татьяна Пренткович заявила, что не будет вакцинироваться: почему она неправа

Украинский блогер, которая позиционирует себя как лидера мнений, Татьяна Пренткович рассказала, что с введением красной зоны в Киеве теперь три дня будет сдавать тест на коронавирус, но не собирается прививаться. Одной из причин является высокий показатель тел в организме после перенесенной болезни.

Пренткович, у которой 1,2 миллиона подписчиков и около 200 тысяч постоянной аудитории, которая ежедневно просматривает ее инстаграм-сториз, убеждена, что в вакцинации нет необходимости, поскольку вакцинированные люди тоже болеют.

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Теперь каждые три дня будут начинаться с лаборатории и теста. Когда-нибудь вам расскажу, почему мы до сих пор не вакцинировались... эта тема теперь на уровне с политикой и религией. Но, откровенно говоря, в моем окружении нет ни одного человека, который бы делала вакцину ради здоровья. Все это делают только ради свободы,

– заявила блогер.

Она добавила, что у нее "антитела просто зашкаливают", поэтому она вроде бы не может никого подвергать опасности. По ее словам, у знакомой, которая организовывала вечеринку, заболело после этого 10 человек, 5 из которых – вакцинированы. "Делайте выводы! И будьте здоровы!", – подытожила блогер.

Также Пренткович поделилась, что можно взять справку у врача о перенесенной болезни и пол года не прививаться, но неизвестно, такая ли у нее. Ведь она отметила, что теперь постоянно будет сдавать тесты, которые стоят по 500 гривен, а не как за рубежом – бесплатно.

"Важно понимать, что я не против и не пропагандирую этого делать! Я считаю, что это личный выбор каждого, как и религия или политические убеждения. Поэтому давайте не ссориться и уважать друг друга. Тему вакцины закрываем!" – написала Пренткович. В частности она прикрепила тест на наличие антител в организме, которые показали высокое значение. По ее мнению, она снова недавно переболела, но перенесла болезнь бессимптомно.

Татьяна Пренткович объяснила, почему не вакцинируется / Фото из инстаграм-сториз блогера

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Объясняем, почему блогер неправа

Несколько фактов:

По состоянию на 1 ноября в Украине умерло рекордное количество украинцев от коронавируса – 700 человек. Наибольшее количество смертей зафиксировали в Киеве – 60 пациентов. Всего за последние сутки в стране официально заболели 19 455 человек.



Министр здравоохранения Украины рассказал, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До этого показатель госпитализаций рос на протяжении последних 3 месяцев. По его словам, остановить рост госпитализаций помогла массовая вакцинация украинцев.



За минувшие сутки прививку против коронавируса получили 273 307 человек (чуть больше, чем ежедневная аудитория Пренткович, которую пересматривают в инстаграме). Для большинства людей это была первая доза препарата, 207 877 человек сделали первую прививку. Зато завершили иммунизацию вчера 65 430 человек – они получили вторую дозу вакцины.

Общая статистика COVID-19

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели. В то же время 68 727 человек умерли.

Согласно новому исследованию, прививка действительно снижает риск осложнений COVID-19 в случае заражения, но не так хорошо защищает от инфицирования. Среди привитых членов семьи, которые принимали участие в исследованиях, уровень заражения штаммом Дельта SARS-CoV-2 составлял 25%, тогда как у людей, которые не получили вакцину и контактировали с инфицированными близкими, этот показатель оказался 38%. Вакцинированные пациенты в среднем перенесли COVID-19 легче и поправились быстрее, а вирусная нагрузка у зараженных снижалась даже быстрее, чем со штаммом Альфа.

Ученые отмечают, что несмотря на вакцинацию, важно соблюдать противоэпидемические ограничения – носить маску, не находиться в местах массового скопления людей, пользоваться средствами дезинфекции. Ведь вакцинация не защищает полностью от заражения, но бережет от летальных исходов и помогает легче перенести болезнь. В частности ученые недавно выяснили, что невакцинированные люди примерно в пять раз чаще попадали в больницу с коронавирусом. Анализ показал, что вакцинированные люди в возрасте от 65 лет в 20 раз реже подвергались госпитализации, чем вакцинированные люди из этой возрастной группы.

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Важно понимать, что вакцинация на 100% не уберегает от болезни, но уменьшает процент инфицирования окружающих и соответственно уменьшает нагрузку на медицинскую систему, в Украине – на грани коллапса. В Минздраве заявили, что в больницах Украины на прошлой неделе было 93,5% госпитализированных с COVID-19 и всего 6% – вакцинированных. Стоит обратить внимание, что процент вакцинированных является неточным, ведь многие украинцы сейчас прибегают к нарушению закона и покупают фальшивые справки о вакцинации. Лишь под кислородными масками они часто признаются, что на самом деле не были привитыми, поэтому и загремели в больницу с осложнениями.