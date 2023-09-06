Я українка з Бахмута, – блогерка, яка назвала воїнів ЗСУ "м'ясом", виправдалася за свої слова

Українська блогерка-мільйонниця Тетяна Коряк потрапила в гучний скандал. Вона зробила цинічну заяву, у якій назвала воїнів ЗСУ "м'ясом". Тепер блогерка вийшла на зв'язок та спробувала виправдатися за свої слова.

Тетяна Коряк, відома в інстаграмі під ніком Корячка, оприлюднила нову заяву. Блогерка заявила, що люди перекрутили її слова, та спробувала все пояснила.

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Що Корячка казала раніше

Блогерка зараз перебуває за кордоном та публікує звідти фото. Це обурило підписників, які чекають чоловіків з фронту. Тетяна відповіла, що нібито не розуміє хейту у свій бік, оскільки не вона відправляє їх воювати.

Коряк наголосила, що їй шкода український народ, який зникає. На її думку, у військових немає шансів, тому треба переговори.

Кількість воїнів нічого не вирішить! Кого вони зараз набирають? Чоловіків без досвіду? М'ясо? Щоб що? У воїнів немає шансів! Тупо геноцид народу! Мені шкода наш народ, який зникає. Невже не можна переговорами все вирішити?,

– написала блогерка.

Блогерка спробувала виправдатися

Тепер Катерина видала нову заяву. Дівчина вказала шанувальникам, що з початку повномасштабного вторгнення закривала збори, донатила на армію та допомагала простим людям.

Блогерка наголосила, що вона з Бахмута, тож втратила багато за час війни. Зокрема, рідне місто Бахмут, будинок, близьких і рідних людей.

Я – українка з Бахмуту і те, що росіяни зробили з моїм містом… Я не можу описати вам цей біль. Я втратила в цій війні дуже багато – дім, рідних людей. Я розумію біль людей, які втрачають у цій війні і щодня мені пишуть,

– заявила Корячка.

Блогерка додала, що нібито любить свою країну та людей.

"Ми можете сприймати мої слова якось перекручено, але я справді хочу, щоб в моїй країні настав мир… Я втомилася втрачати рідних та близьких. Тому я виступила за те, щоб країна була в мирі та процвітанні. А ЗМІ все перекрутили", – підсумувала Тетяна.

Додамо, що блогерка записала звернення російською мовою та закрила коментарі до посту. Тому підписники не можуть відреагувати на її виправдання.