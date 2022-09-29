"Пацани, а що сталось": блогери-мільйонники з росії тікають від мобілізації, – соцмережі

Після оголошення часткової мобілізації в росії, яку вже прозвали "могилізацією", тисячі росіян почали тікати з країни. Серед них вже опинились російські інстаграм та ютуб-блогери, які замовчували або підтримували війну росії з Україною.

У багатьох російських телеграм-каналах та соцмережах почали поширюватись фото, які блогерів помічають на кордоні. Серед них є Юрій Хованський, який переїхав у Сербію та Гусейн Гасанов, Микола Соболєв, Михайло Лазутін та Юлій Онешко, які нібито перебрались у Грузію. Усі їхні дані з даними про "виїзд з країни" з бази прикордонного пункту пропуску вже гуляють у просторах інтернету. Також декого з них вже побачили з валізами на піших кордонах.

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Російські блогери покинули країну через мобілізацію / Фото з телеграму

Наразі блогери мовчать про це у соцмережах та інформацію про свій від'їзд ніхто не озвучував. Лише Юрій Хованський, який веде блог на YouTube, днем раніше офіційно заявив, що покинув країну. Спочатку він нібито хотів виїхати до Казахстану, але його розвернули на самому кордоні і він пішки йшов назад від російського КПП. Тепер він у Белграді, у Сербії.

За словами блогера, коли він опинився в СІЗО (у кримінальній справі через пісню на стримі) "з нього сміялося півкраїни, тому що він не поїхав, коли була можливість". "Тепер начебто мене попереджають десятки тисяч, не кажучи про історії, які та ж Собчак висвітлює, тому я ноги в руки і вирішив не чекати", – заявив він і додав, що навіть через власні захворювання та відсутність служби він не хоче випадково отримати повістку.

Тому – отримав свій закордонний паспорт та валізу, вокзал, Сербія. Сподіваюся, там мені будуть раді,

– заявив скандальний росіянин.



Юрій Хованський втік з росії / Фото з інстаграму @producerivanov

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У мережі юзери вже жартують і питають: "Пацани, а ви куди? Що сталось", коментуючи втечу чоловіків з країни. Зазначимо, що впродовж останніх пів року блогери глузливо або мовчки підтримували політику кремля та путіна, переважно не коментуючи жахіття, які створює російська армія на українській землі. Дехто з них у перші дні повномасштабного вторгнення просто коментував, що "за мир" та "проти війни".