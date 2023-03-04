Саша Бо, Добринін, Заліско: блогери в ОП обговорили з Подоляком мотивацію українців

Українські блогери та інфлюенсери зустрілися з представниками Офісу президента, щоб обговорити мотивацію населення. З Михайлом Подоляком розмовляли Нікіта Добринін, Саша Бо та інші.

Українські блогери 3 березня мали зустріч з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком. На Банкову приїхали інфлюенсери, певна кількість яких запам'яталися українцям не в надто хорошому світлі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Блогерка Волощук заявила, що отримала нагороду від ГУР: у мережі розгорівся скандал

Інфлюенсери поспілкувалися з Подоляком

З Михайлом Подоляком зустрілися Нікіта Добринін, Саша Бо, Євген Таллер, Ксюша Манекен, Настя Єлісєєва, Таня Парфільєва, Олександр Заліско та інші медійні персони, частина з яких були присутні віртуально. Як повідомили самі блогери, вони обговорювали мотивацію населення та підтримку бойового духу.

Сьогодні нас зібрали для того, щоб обговорити інформаційну війну та мотивацію населення. Як не вигоріти, не впасти у депресію і що робити, щоб підтримувати бойовий дух. Це було дуже мотивуюче,

– поділилася Саша Бо.



Саша Бо прокоментувала зустріч / Фото з інстаграм-сторіз

Таня Парфільєва водночас додала, що їй приємно, що її бажання залишитися в країні та продовжувати працю тут оцінили. "Коли тебе не знецінюють словами "та ці блогери, який з них толк", а навпаки кличуть на зустріч в ОП, щоб познайомитись особисто".



Парфільєва про зустріч / Фото з інстаграм-сторіз

Блогери також запитали у Михайла Подоляка про те, коли закінчиться війна. "Пояснюю прямо. 2023 рік. Усе скінчиться", – сказав радник голови ОП.

Блогери на зустрічі з Подоляком / Фото з інстаграм-сторіз інфлюенсерів

Чим відомі блогери, які зустрілися з Подоляком