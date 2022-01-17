У блискучій сукні та з насиченим макіяжем: кохана Іраклі Макацарія зачарувала новим образом

Чарівна грузинка Ліза Чичуа вкотре похизувалася стрункою фігурою в обтислій сукні. Кохана Іраклі Макацарія постала перед камерою у красивій блискучій сукні золотистого кольору.

Обраниця грузина приголомшила ефектним аутфітом. Ліза позувала на камеру в красивій мінісукні, яка вдало підкреслила всі принади її витонченої фігури.

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Стильний look коханої Іраклі Макацарія

Ліза одягнула блискучу мінісукню бежево-золотистого кольору з довгими рукавами. Таке вбрання гарно виблискувало на світлі. На фото не видно, з яким взуттям Чичуа поєднала її, однак, ймовірно, це були туфлі чи черевики на підборах.

Судячи з фото, які дівчина публікує в інстаграмі, вона любить збирати волосся у пучок зверху. Цього разу вона спершу заплела косу, а потім акуратно зчепила її в пучок. На обличчі красуня зробила насичений макіяж – з темними тінями чорного кольору на повіках і вишневою помадою на губах. Як завжди, грузинка щиро усміхалася.



Ліза Чичуа в блискучій сукні / Фото з інстаграму Лізи Чичуа

Зазначимо, днями в Грузії побувала українська співачка Тіна Кароль. Артистка виступила у прямому ефірі "Танців з зірками", де обранець Лізи Чичуа – Іраклі Макацарія є членом журі. Тіна для виступу одягнула чорну асиметричну сукню від улюбленого дизайнера David Koma.