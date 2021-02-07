У блискучій сорочці: Лілія Ребрик підкорила стильним образом – фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик оприлюднила нове фото. Вона показала стильний образ у рожевій блискучій блузці та штанах.

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик часто ділиться кадрами з життя з шанувальниками. Днями вона продемонструвала новий образ.

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Образ Лілії Ребрик

Зірка постала перед об'єктивом на кухні. Для чергової зйомки телеведуча обрала діловий стильний образ. Лілія Ребрик одягнула пудрові штани й блискучу рожеву блузку на ґудзиках, що додавала елегантності та жіночності.

Аутфіт знаменитість доповнила золотими сережками-підвісками та білим годинником. Вона накрутила біляве волосся в пишні голлівудські локони й розпустила.

Лілія Ребрик завершила look вишуканим макіяжем. Вона нафарбувала очі сірими й чорними тінями, а губи підкреслила малиновою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик