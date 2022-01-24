У блискучій мінісукні: Ірина Федишин зачарувала яскравим сценічним образом

Популярна співачка Ірина Федишин до кінця січня перебуватиме у різдвяному турі містами України. Артистка показала один зі сценічних образів, який гарно підкреслює її фігуру.

Ірина Федишин є однією з найпопулярніших артисток українського шоу-бізнесу. Знаменитість часто поширює в мережі фотографії, на яких показує варіанти різноманітних образів.

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Сценічний look Ірини Федишин

На одних з останніх фото, які виконавиця поширила в мережі, продемонструвала образ, який бездоганно підійде для святкової події. Артистка сфотографувалася на тлі величезної ялинки. Блискуча мінісукня світлого кольору гарно підкреслила довгі стрункі ноги Ірини та її витончену талію. Родзинки вбранню додали декоративні пір'їни, які прикрашали низ.

Одяг Федишин поєднала з білими босоніжками на високих підборах. Біляве волосся вона вклала у фірмові локони, очі підкреслила темними тінями, а губи – червоною помадою.



Ірина Федишин у блискучій мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у блискучій мінісукні / Фото з інстаграму співачки

У дописі артистка зазначила, що під час гастролей мала один вихідний, який провела з найріднішими. Вже майже місяць гастролює, тому рідко вдається побачити синів. В українські міста вона привозить коляду та неймовірне шоу. Так, під час виступу в цирку, який відбувся у Львові, підтримати Ірину приїхала її колега – Світлана Тарабарова. Виступ цієї співачки став ще одним приємним сюрпризом для глядачів, які прийшли на шоу Федишин.