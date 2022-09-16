Блейк Лайвлі з "Пліткарки" вагітна вчетверте: вона засвітила животик на червоній доріжці, – ЗМІ

Американська акторка Блейк Лайвлі, найбільш відома за серіалом "Пліткарка", стане мамою вчетверте. Днями вона з'явилася на жіночому саміті Forbes Power, де засвітила помітно округлий животик у мінісукні.

Дружина "Дедпула" Раяна Рейнольдса невдовзі народить четверту дитину. 35-річна Блейк Лайвлі вже багатодітна мама трьох доньок – 7-річної Джеймс, 5-річної Айнез і 2-річної Бетті.

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Як Блейк Лайвлі засвітила животик на червоній доріжці в Нью-Йорку

Голлівудська акторка стала спікеркою на 10-му жіночому саміті Forbes Power, який щороку організовує журналістка з видавничої родини Forbes Мойра Форбс. Для виходу у світ Блейк Лайвлі обрала прозору обтислу мінісукню, густо розшиту золотистими паєтками. Вона навіть не намагалася приховати округлий животик і радо позувала фотографам на червоному хіднику.

Щоправда, представник пари відмовився від коментарів.

Цікаво, у грудні 2021 року Раян Рейнольдс пояснював, що взяв паузу в акторській кар'єрі саме через дітей. Він хотів бачити, як вони дорослішають і проводити з ними якомога більше часу.

"Я люблю возити їх до школи вранці, я люблю їх забирати. Мені подобається, що в мене є години між цим, щоб зосередитися на речах, якими я дійсно захоплююся, як-от MNTN і Maximum Effort", – ділився зірка "Дедпула". Тож, ймовірно, він знайде час і для четвертого малюка.