Благодійний концерт "Океану Ельзи" в метро: скільки коштів вдалося зібрати для дітей

Про це гурт повідомив на офіційній сторінці в інстаграмі. Трансляцію концерту показали у Великдень. Виступ показали не лише на українських, а й на міжнародних каналах.

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Скільки коштів "Океан Ельзи" зібрав для дітей

Станом на ранок 26 квітня вдалося зібрати 8 257 620 гривень. З них 500 тисяч гривень перерахувала компанія "Київстар", яка є співорганізатором заходу. Колектив повідомив, що збір коштів для дітей, які постраждали від жорстокої війни, яку розпочала Росія, досі триває. До нього може долучитися кожен охочий. Всі деталі можна знайти на сторінці колективу в інстаграмі.

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Що відомо про концерт "І все буде добре"

Зйомки концерту відбувалися на станції метро "Золоті ворота". На них були присутні волонтери, медики, військові, співробітники ДСНС, Укрзалізниці, Національної поліції.

Гурт приготував декілька сюрпризів. Святослав Вакарчук заспівав з 3-річним Лео – хлопчиком, який став зіркою інтернету, виконавши знамениту стрілецьку пісню "Ой у лузі червона калина".

Також на сцену вийшов військовий Олександр Свириденко, який разом з лідером колективу заспівав "Еверест". Зазначимо, що Олександр був учасником "Голосу країни-12".

"Океан Ельзи" презентували пісню "Місто Марії", яку присвятили захисникам Маріуполя.

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