Alena Omargalieva заспівала гімн України перед переможним боєм Усика: відео до мурах

Українська співачка Alena Omargalieva виконала гімн України перед чемпіонським боєм Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа в Польщі. Український боксер потужно нокаутував британця у 9 раунді.

Олександр Усик переміг попри брунду поведінку Дюбуа, який діяв не за правилами. Це розізлило нашого боксера, тож Усик відправив британця у нокаут.

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Alena Omargalieva виконала гімн перед боєм

Бій між Усиком та Дюбуа відбувся у місті Вроцлав. Перед цим переможним поєдинком виступила співачка Alena Omargalieva. Вона заспівала гімн України наживо перед 42 тисячами фанатів на стадіоні, ще мільйони глядачів побачили цей виступ на телеекранах.

Цей вечір для мене справді визначний. Співати гімн України сьогодні, на міжнародній арені для мільйонів телеглядачів зі всього світу – надзвичайно хвилююче. Відкривати бій українського чемпіона, легендарного боксера Усика — велика відповідальність. Емоції переповнювали, та серце билося шалено,

– пригадала артистка.

За її словами, українські артисти сьогодні виходять на сцену чи ринг за перемогою, щоб нас чули, щоб наша пісня звучала по всьому світу.

Шанувальникам сподобався виступ Omargalieva. Вони подякували їй та написали приємні слова підтримки:

"Дуже гарно та чуттєво".

"Пишаємось вами і Олександром!"

"Гарно. Без викрутасів, як і має бути, бо це гімн. До мурах по шкірі!"

"Ледь серце не вистрибнуло. Це було неймовірно! Дякуємо, що так красиво представили наш гімн".

"Молодець, я навіть плакала!"

"Мурахи… До сліз".

Omargalieva привітала Усика з перемогою

У соцмереж співачка передала вітання Олександру Усику з феєричною перемогою для України.

Цю перемогу Олександр присвятив ЗСУ. Слава нашим воїнам! Слава Україні!,

– написала вона.

Omargalieva також подякувала своїм шанувальникам за підтримку та теплі слова.

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