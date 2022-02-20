Більше не самотній: Ілон Маск закрутив роман з австралійською акторкою, – ЗМІ

Засновника компанії SpaceX Ілона Маска запідозрили в романі з відомою акторкою Наташею Бассет. Зірку побачили у приватному літаку винахідця.

З вересня 2021 року Ілон Маск був самотнім, та, схоже, його статус холостяка змінився. Його запідозрили у новому романі.

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Ілон Маск більше не самотній

Ілона Маска запідозрили в романі з Наташею Бассет, австралійською акторкою. Її сфотографували папараці, коли та виходила з приватного літака винахідника. Саме це й спричинило чутки.

Наташа Бассет виросла в Австралії, та у 2019 році переїхала до Нью-Йорка. Вона найбільш відома за такими стрічками: "Хай живе Цезар!", "Брітні назавжди". Зараз актриса знімається у фільмі про Елвіса Преслі.



Наташа Бассет / Фото з інстаграму акторки

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