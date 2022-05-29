Білоруські музиканти чарівно переспівали "Стефанію" Kalush Orhcestra: бажають Україні перемоги

Музиканти з Білорусі Катерина Водоносова та Михайло Зуй створили милозвучний кавер-хіт на пісню "Stefania", з якою Україна перемогла на Євробаченні-2022. Там виконавці бажають нам перемоги і зізнались, що вболівали за нас на конкурсі.

Композиція білоруською мовою вже розлетілась по соцмережах, тому набула широкого розголосу у ЗМІ. Зйомки кліпу у народних білоруських костюмах відбулись у Польщі, в Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna. Як сказав гурт, "у найзахіднішій точці Великого князівства Литовського".

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Катерина виконувала приспів пісні, використовуючи українське патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!", а Михайло – реп-частину пісні, як це в оригіналі робить Олег Псюк. Їм також акомпанувала дівчинка, яка грала на скрипці. Відеоролик з'явився на польському телеканалі Belsat TV.

Кацярына Ваданосава і Міхась Зуй – Stefainia: відео онлайн

Реакція мережі

Українці залишились щиро вражені кавером білорусів і подякували їм за їхню підтримку не лише у конкурсі Євробачення, а й у війні з Росією:

"Ось це вони круті! Обожнюю";

"І від оригіналу, і від цієї версії – мурашки по шкірі";

"Молодці!";

"Супер, так класно!!! Ви такі суперські";

"Шикарний кавер!";

"Дякуємо";

"Як це гарно";

"Щиро дякую за такий кавер";

"Слава братській Україні! Живе наша улюблена Білорусь!"

Що відомо про Катерину Водоносову

Катерина Водоносова була автором програми "Жива культура" на телеканалі «Білорусь 3» та лідером гурту Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra. У 2020 році вона вона підтримала протести, за що її звільнили з каналу. Рівно за рік їй разом із сім'єю довелося терміново виїхати з Білорусі через загрозу кримінальної справи. Вони переїхали у Київ, а звідти за допомогою Білоруської ради культури перебралися до Вільнюса. Зараз Водоносова веде сатиричне шоу "Хай ТАК TV" на "Белсаті", в якому звучать і її пісні.

"9 серпня 2020 року я і подумати не могла, що рівно через рік мені доведеться терміново, майже без речей, з двома дітьми, без роботи, знання мови та без планів на майбутнє залишати Білорусь, щоб урятувати себе від в'язниці, а дітей від дитячої травми. А ось як буває: виявляється, так просто запакувати все життя сім'ї у три валізи, обійняти маму та кота, розплакатися, потім зібратися та поїхати у невідомість”, – писала Водоносова у своєму фейсбуці.

Тиждень тому у Катерини діагностували рак. Зараз співачка розпочинає боротьбу з хворобою.



Катерина Водоносова (Кацярына Ваданосава) / Фото з інстаграму співачки