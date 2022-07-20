Боїться повертатися, – Дмитро Ступка про позицію ексдружини з білорусі

Колишня дружина актора Дмитра Ступки – Поліна Логунова родом з білорусі. Дмитро підреслив, що Поліна не підтримує ні путіна, ні лукашенка. А чи вважає Ступка білорусь агресором – дізнавайтеся далі.

З першого дня повномасштабної війни російські військові активно використовують територію білорусі для обстрілів мирних українських міст. Як до цього ставиться Дмитро Ступка та його колишня дружина, які проживають зараз в США, – дізнавайтеся далі.

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Ставлення Ступки та Логунової до білорусі

Дмитро Ступка розповів, що його колишня дружина не підтримує путіна та лукашенка. У 2020 році, коли в білорусі були мітинги, Логунова активно виступала проти політики самопроголошеного президента, тому тепер боїться повертатися на батьківщину. У білорусі стежать за всіма соцмережами, оскільки Поліна є противницею режиму лукашенка і активно говорила про це, то зараз є ворогом для білорусі.

Логунова є авторкою програми схуднення "Бесит жир". Вона проводить марафони і певні гроші з них перераховує на допомогу України. У цій жорстокій війні Поліна підтримує українців.

Дмитро Ступка наголосив, що білорусь також є агресоркою у цій війні. лукашенко дозволив з території своєї країни випускати ракети, там літають російські літаки, чим показав, що підтримує вбивства мирних українців.

І це прикро. лукашенко втягує людей, які не хочуть воювати. Є ж окремі батальйони, які воюють з нами проти росії. Люди хочуть жити в мирі. Вони давно хочуть його прибрати. Просто там закрили всім роти, бо всіх одразу б'ють, стріляють, саджають в тюрму. Це дуже прикро,

– сказав Ступка.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивіться відео онлайн