Це були одні з найкращих вечорів в моєму житті, – Біллі Айліш випустила свій другий альбом

Американська співачка Біллі Айліш презентувала нову платівку під символічною назвою Happier Than Ever ("Щасливіша, ніж будь-коли"). У другу студійну роботу артистки увійшло 16 треків.

Реліз нового альбому відбувся 29 липня. У нову платівку увійшли як нові пісні, так і відомі хіти My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause та NDA.

"Мені хочеться плакати", – Айліш про новий альбом

За словами 19-річної лауреатки премії Греммі, цей альбом став для неї особливим, адже у ньому вона по-справжньому виросла та переосмислила багато речей.

Це найбільш насичений і глибокий досвід, який у мене коли-небудь був з музикою. Я так люблю кожну пісню у цьому проєкті, що мене буквально лякає думка про те, щоб випустити його у світ. Мені хочеться плакати. Я так сильно виросла в процесі створення цього альбому і зазнала стільки самореалізації та саморефлексії. Я хотіла б повернутися і записати цей альбом заново, тому що це були одні з найкращих вечорів в моєму житті,

– написала в мережі співачка.

Біллі Айліш також подякувала своєму брату Фіннеасу О'Коннеллу, який став продюсером альбому. Саме він підтримує співачку впродовж її короткої, але дуже яскравої музичної кар'єри.

Що цікаво, новий альбом Happier Than Ever встановив рекорд за кількістю попередніх замовлень ще до свого релізу. У свій плейлист зокрема його додали понад 1 мільйон користувачів. У вересні в рамках релізу альбому також вийде документальний концертний фільм від Disney Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, а у 2022 році Біллі Айліш обіцяє вирушити у світове турне під однойменною назвою альбому.

Зазначимо, що перша платівка Біллі Айліш принесла дівчині світове визнання і десятки найвідоміших музичних нагород, зокрема 7 премій Греммі. Альбом мав назвуі вийшов у 2019 році.