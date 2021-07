Это были одни из лучших вечеров в моей жизни, – Билли Айлиш выпустила свой второй альбом

Американская певица Билли Айлиш презентовала новую пластинку под символическим названием Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо"). Во вторую студийную работу артистки вошло 16 треков.

Релиз нового альбома состоялся 29 июля. В новую пластинку вошли как новые песни, так и известные хиты My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause и NDA.

Интересно Группа TVORCHI презентовала летний трек Falling, который взорвал TikTok

"Мне хочется плакать", – Айлиш о новом альбоме

По словам 19-летней лауреатки премии Грэмми, этот проект стал для нее особенным, ведь в нем она по-настоящему выросла и переосмыслила многие вещи.

Это самый насыщенный и глубокий опыт, который у меня когда-либо был с музыкой. Я так люблю каждую песню в этом проекте, что меня буквально пугает мысль о том, чтобы выпустить его в мир. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома и испытала столько самореализации и саморефлексии. Я хотела бы вернуться и записать этот альбом заново, потому что это были одни из лучших вечеров в моей жизни,

– написала в сети певица.

Билли Айлиш также поблагодарила своего брата Финнеаса О'Коннелла, который стал продюсером альбома. Именно он поддерживает певицу на протяжении ее короткой, но очень яркой музыкальной карьеры.

Что интересно, новый альбом Happier Than Ever установил рекорд по количеству предзаказов еще до своего релиза. В свой плейлист, в частности, его добавили более 1 миллиона пользователей. В сентябре в рамках релиза альбома также выйдет документальный концертный фильм от Disney "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles", а в 2022 году Билли Айлиш обещает отправиться в мировое турне под одноименным названием альбома.

Отметим, что первая пластинка Билли Айлиш принесла девушке мировое признание и десятки самых известных музыкальных наград, в том числе 7 премий Грэмми. Альбом называлсяи вышел в 2019 году.