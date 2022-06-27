В Україні створять "білий список" російських зірок: як відбуватиметься "відбір"

З ухваленням заборони публічного виконання російських пісень у медіа та в публічних місцях Верховна Рада анонсувала, що в Україні створять окремий список росіян. Вони начебто підтримують Україну у війні, тому їхні пісні можуть обійти заборону.

У пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики зазначають, що потрапити у "білий список" артисти з Росії можуть самі, якщо виконають низку вимог. Вони будуть розглянуті лише у тому випадку, якщо російські селебретіс засуджують військову агресію РФ та підтримують суверенітет України.

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"Закон передбачає зокрема створення так званого "білого списку" російських артистів – переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України. До Переліку включаються російські виконавці, зокрема ті, що беруть участь у гастрольних заходах", – йшлось у відомстві.

Втім, можуть бути винятки, які визначатиме Служба безпеки України за погодженням Мінкульту: "Виняток із переліку може здійснюватися також на підставі подання РНБО, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення або МКІП, яке направляється до СБУ для обробки та прийняття рішення". Також пресслужба зазначила, що СБУ залишає за собою право не пояснювати російським артистам причину відмови у включенні їх до "білого списку" чи виключення з нього.

Вимоги, аби потрапити у "білий список":

заява встановленої форми;

декларація на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах із закликом до РФ припинити агресію проти України;

надати згоду на публікацію відповідної декларації;

утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України.

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Форму, зміст, порядок подання та розгляд заяви про включення до Переліку визначатиме Служба безпеки України за погодженням Мінкульту. Якщо якісь документи буде сфальсифіковано чи не буде підтвердження їхній інформації – це стане підставою для відмови у "білому списку" або ж виключенню звідти.

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