Біль і сором, – донька Сніжани Єгорової, яка підтримує Путіна, прокоментувала її позицію

Телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала очільника Кремля Путіна. Її найстарша донька поспішила заявити, що не поділяє громадянську позицію матері. Ба більше, вони не спілкуються понад рік.

Скандальна та абсурдна заява Сніжани Єгорової на підтримку Володимира Путіна прокотилася українськими ЗМІ та дійшла до її старшої доньки Анастасії Ровінської. 29-річна акторка зізналась, що про позицію мами дізналась з новин.

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Донька Сніжани Єгорової прокоментувала її позицію

Зірка наголосила, що "не може і не повинна відповідати за слова і вчинки своєї мами" бодай тому, що вони не спілкуються і не "товаришують" у соціальних мережах уже понад рік. Рідні розсварилися через низку причин, зокрема через різні світогляди та протилежні громадянські позиції.

Анастасії Ровінській "боляче і неприємно", що її, чоловіка та трьох їхніх дітей вплітають у скандал зі Сніжаною Єгоровою. Бо та відсиджується за кордоном і ставить під загрозу безпеку сім'ї.

Зараз відчуваю біль, сором та бажання захистити своїх дітей. Бо мені страшно за них, мені страшно, бо їхня бабуся, сидячи за кордоном, підтримує людину, яка вбиває українців, і не переймається навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут в школу, садочок,

– висловилась Стася Ровінська.

Сніжана Єгорова з донькою Стасею Ровінською / Фото з фейсбуку

Одіозну заяву Сніжани Єгорової донька назвала "егоїстичним вчинком" і додала, що їй "страшно за наймолодших братиків та сестричку" – Івана, Андрія, Арину. Зараз вони живуть з нею, тож можуть потрапити під її українофобний вплив.

Хай в Україні буде мир,

– завершила Стася Ровінська.

Фото з інстаграму доньки Сніжани Єгорової Стасі Ровінської

Реакція мережі на заяву Стасі Ровінської

доньок Анастасію та Олександру Сніжана Єгорова народила від. Інших трьох дітей – від шоумена Антіна Мухарського.

На гранично чесний допис акторки відреагували її зіркові колеги та фоловери. Вони зауважили, що Анастасія Ровінська аж ніяк не повинна виправдовуватися за Сніжану Єгорову:

Соломія Вітвіцька: "Обіймаю";

"Обіймаю"; Марічка Падалко: "Стасю, сильна заява! Сил тобі";

"Стасю, сильна заява! Сил тобі"; Наталія Денисенко: "Стася, не дивлячись на позицію твоєї мами, вона тебе любить. Жаль, але ми нічого не можемо зробити з рухом інших. Підтримую тебе, тримайся";

"Стася, не дивлячись на позицію твоєї мами, вона тебе любить. Жаль, але ми нічого не можемо зробити з рухом інших. Підтримую тебе, тримайся"; "Спасибі, що знайшли сили зробити таку заяву, але ви точно не маєте вибачатись за маму. Головне – що думаєте ви, і ким ви сама є" ;

; "Стасю, це дуже сміливо. Миру вам і всім нам";

"Ви не можете відповідати за слова та вчинки дуже дорослої жінки. Вона не дитина. Адекватні люди все розуміють";

"Ми не несемо відповідальність за вибір наших батьків. Миру нам в Україні і в сім'ях";

"Дуже страшно, коли політичні погляди руйнують родину".

Повний текст публікації Стасі Ровінської:

На превеликий жаль, я мушу зробити заяву стосовно моєї мами, Сніжани Єгорової.

Відверто, мені боляче і неприємно це писати, але мушу, бо це стосується не тільки мене, а в першу чергу моєї родини, а саме моїх дітей, мого чоловіка, а також близьких нам людей, друзів та колег.

Багато хто знає, що я не спілкуюсь з нею вже понад рік. На це є багато причин, деякі стосуються тільки нас, і я не хотіла б їх виносити, але й зокрема через різні світогляди, та кардинально протилежну громадянську позицію.

Чесно кажучи, сильно жалкую, що колись давно зареєструвала її у соцмережах, бо зараз ми навіть тут не "товаришуємо" і не тримаємо зв'язок і про жахливі заяви від неї, я як і всі дізнаюсь або з новин, або надсилають знайомі.

Так і зараз, побачивши її заяву про підтримку країни агресора, відчуваю біль, сором та бажання захистити своїх дітей. Бо мені страшно за них, мені страшно, бо їхня бабуся, сидячи за кордоном, підтримує людину, яка вбиває українців, і не переймається навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут в школу, садочок…

Я не можу і не повинна відповідати за слова і вчинки моєї мами, я сама мама трьох дітей і намагаюсь своє життя жити так, аби їм ніколи не було за мене соромно, і вони не були заручниками моїх егоїстичних вчинків.

Так само, не зважаючи на усе, що було і є між мною та моєю мамою, мені страшно за моїх наймолодших братиків та сестричку, які перебувають з нею і зараз вона єдина людина, яка ними опікується, і вони так само сильно усе переживають. І своїми діями та страшними заявами вона ставить під загрозу і їх, ні в чому не винних дітей.

Я сподіваюсь на здоровий глузд, та підтримку друзів. І хай в Україні буде мир.