"Би-2" скасував концерт у Києві й пропонує фанам з України приїхати на "Лужники" в Москву

У травні 2022-го російський рок-гурт "Би-2" мав приїхати до Києва з першим за 9 років концертом. Однак через війну захід на ВДНГ скасували. На диво, фанам з України запропонували обміняти квитки на шоу в Москві.

Про цю абсурдну пропозицію розповіла журналістка Світлана Панкова. Як з'ясувалося, "Би-2" по-тихому скасував свій київський концерт, запланований на 21 травня, – розіслав глядачам електронні листи. У них йдеться про те, що квитки можна обміняти на захід у Москві. Він відбудеться 11 червня на "Лужниках".

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"Би-2" запрошує фанів з України в Москву

Шановні глядачі. Раніше гурт відкрив можливість обміну мінських квитків на квитки на концерти "Би-2" в Москві і в Києві. Оскільки концерт в Києві не відбудеться, гурт продовжує прийом заявок. Якщо ви хочете пошвидше побачитися з гуртом, можна замінити ваші квитки на концерт New Best XL, який пройде 11 червня 2022 року на "Лужниках",

– йдеться в листі.

При цьому Світлана Панкова зауважує, що колись її улюблений гурт не насмілився виступити проти війни. 24 лютого соліст "Би-2" Єгор Бортник опублікував чорний квадрат з написом "Ні війні", але тут же видалив. Очевидно, злякавшись режиму Путіна.

"Перший день війни. Соліст постить чорний квадрат і "Ні війні". Видаляє. Ну, звичайно, великий московський концерт на носі. Майже два місяці війни. Ні слова про те, що Росія бомбить Україну, вбиває мирних жителів, ґвалтує жінок та дітей, руйнує будинки. Надсилають листа зі скасуванням київського концерту та пропозицією обміняти квитки на московський на "Лужниках", – написала Світлана Панкова.

Розсилка від гурту "Би-2" / Фото з фейсбуку Світлани Панкової

Цікаво, що на допис Світлани відреагували менеджери гурту "Би-2". Вони пояснили, що розсилка стосувалася тих, хто купував квитки на концерт у Мінську. Гроші за скасоване шоу в Києві нібито можна повернути через сайт Concert.ua.

Цей лист призначався покупцям квитків на мінський концерт, а ваша пошта, очевидно, залишилася в базі після обміну квитка на Київ. Просимо вибачення за непорозуміння, що вийшло,

– йдеться в коментарі.

Скриншот з фейсбуку