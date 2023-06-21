Прийшла з портретом загиблого коханого: болісне фото прихильниці БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ з концерту в Києві

Український рок-гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ провів два благодійних концерти в Києві. На заходах відбулося багато важливих подій. Зокрема, освідчення українських військових і збори коштів для ЗСУ. Окрім цього, одна з відвідувачок, яка виявилась дружиною захисника України, своїми діями розчулила інших людей в залі.

Ексклюзивний концерт у супроводі оркестру та рок-концерт у форматі фан-зони пройшли в рамках тур "Разом до перемоги". Заходи відбулися 15 та 17 червня у конгресно-виставковому центрі "Парковий". Квитки на концерти розбирали надзвичайно швидко, тож зали були вщент заповнені шанувальниками. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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Дружина українського військового на концерті гурту

У мережі поширили фото жінки, як вразила як фотографа, так і всіх користувачів соціальних мереж. Дружина загиблого захисника України прийшла на концерт гурту. Втім, вона не сама відвідала подію. На кріслі, поруч із жінкою, був портрет її коханого, який загинув на війні.

Благодійна мета

Загалом за два концерти гурту вдалось зібрати 1 450 000 гривень на допомогу Збройним Силам України. 650 000 гривень з них отримали з продажу квитків та проведенню аукціону. Відомо, що серед лотів були український прапор з підписами учасників гурту, футбольний м'яч з автографами гравців та тренера "Динамо", а ще – пляшка вина, яка дивом вціліла після влучання ворожої ракети в один із найбільших складів Київщини. До того ж за ініціативи генерального продюсера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Олега Ходачука, вдалось зібрати 800 000 гривень. Він влаштував ще один особливий збір з нагоди свого дня народження – глядачі та гості мали змогу задонатити на безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія", який відправлять на потреби Збройних сил.

Освідчення на концерті

На обидвох концертах колективу українські військові мали змогу попросити руки та серця у своїх коханих. Відомо, що попередньо хлопці домовлялись з музикантами, а ті зупиняли свій виступ, щоб відбулася така важлива подія у житті закоханих як освічення.

Ми ніколи не відмовляємо, коли до нас звертаються з подібними проханнями. Навпаки, кохання та створення нової сім'ї – це прекрасно!

– сказав Сергій Танчинець.

Зазначимо, світовий тур рок-гурту під назвою "Разом до перемоги" триває. Гурт виступить у 50 містах України, а також у США, Канаді та Європі.

Автор Софія Хомишин