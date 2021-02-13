Негода в Україні: в снігову пастку потрапила машина популярного гурту – усі подробиці, фото

13 лютого 2021 , 17:07
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Джерело:

Пресцентр ДСНС

Негода створила проблеми не лише простим українцям, а і відомим виконавцям. Так, у Рівному в сніговому заметі застрягла вантажівка з обладнанням рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Інцидент трапився приблизно о 9 ранку 13 лютого на вулиці Парковій. Музикантам на допомогу прийшли рятувальники ДСНС.

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Як усе відбувалося

  • Вантажівка з обладнанням потрапила у сніговий замет і не могла звідти виїхати.
  • Рятувальникам довелося використати спецтехніку високої прохідності.
  • У підсумку вони відбуксирували автомобіль до міського будинку культури. Там в суботу ввечері "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" дають концерт.
  • Окрім 1 одиниці спецтехніки, допомагали зіркам ще 5 рятувальників.


Як рятувальники витягали машину гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" зі снігового замету / Фото пресцентру ДСНС

Що відомо про гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ": головне

  • Розпочали вони свої виступи в 1999 році в закарпатському Мукачеві.
  • Склад гурту час від часу змінювався, але його лідером і вокалістом завжди залишався Сергій Танчинець.
  • Переважну більшість пісень музиканти виконують українською. Також мають щонайменше 3 композиції, написані російською, та 1 – англійською.
  • Власне їхній перший альбом має назву Underground. А трохи згодом вони створили дебютний кліп з однойменною піснею.
  • На початку 2014 року гурт представив пісню "Мамині слова", яку присвятили героям Небесної сотні.
  • Згодом музиканти відіграли низку патріотичних концертів під гаслом "Без війни" та з іншими виконавцями поїхали в тур "Підтримаємо своїх" містами Донбасу.
  • У 2016 році гурт узяв участь у вокальному шоу "Х-фактор". На кастингу вони виступали з піснею "Без неї ніяк".
  • 14 січня 2019 року до свого 20-річчя гурт видав сингл "Зорі Запалали". Композиція менше як за місяць набрала понад 2 мільйони переглядів.
  • Останній повноцінний альбом гурту – "Буду з тобою" (2018 рік), а а в2019-му вони випустили міні-альбом "Мільярди".

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БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись. Поцілуй. Обійми: дивіться відео (останній кліп гурту)

Негода в Україні: останні події

  • Останніми днями несприятливі погодні умови найбільше вразили Правобережну Україну.
  • 11 лютого на Львівщині випало до 90 сантиметрів снігу, у Карпатах ще більше – 112 сантиметрів.
  • Через негоду без електропостачання в Україні наразі залишаються 64 населених пункти.
  • Несприятлива погода також накрила Київ. На дорогах столиці – сильна ожеледицю, а також снігові замети. Через це людям доводиться власними силами витягати свої авто.
  • А у Рівному та Львові школи перейшли на дистанційне навчання.