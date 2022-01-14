БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – 23: цікаві факти про гурт і найкращі кліпи

Популярний український рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відзначає день народження. 14 січня колективу виповнюється 23 роки. З цієї нагоди ми підготували добірку цікавих фактів про музикантів та їхні найкращі кліпи.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ за час своєї кар'єри підкорили мільйони сердець українських та закордонних слухачів. Спеціально до 23-річчя гурту та початку масштабного туру, який охопить 100 міст, редакція Showbiz 24 підготувала матеріал про колектив. Згадаймо його історію та найпопулярніші пісні разом.

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Цікаві факти про гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Гурт розпочав свою творчість у 1999 році в місті Мукачеві.

Незмінним учасником гурту від моменту його заснування залишається лише вокаліст Сергій Танчинець.



Сергій Танчинець / Фото з інстаграму гурту

Хоча батьківщиною колективу є Закарпаття, однак перший сольний концерт відбувся у Львові. Це сталося у 2002 році на сцені клубу "Лялька".



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ після першого концерту / Фото пресслужби

Батько фронтмена колекціонує всі афіші БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Музиканти навчалися в Мукачівському технологічному інституті, де й зародився гурт. У 208 аудиторії вони збиралися на репетиції, які перетворювалися на справжні концерти з глядачами.

У 2007 році гурт змінив українську назву БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на англійську Without Limits та випустив свій перший альбом Underground.

На зйомках пісні Underground соліст Сергій Танчинець був змушений лягти у справжню труну, після чого його закопали на цвинтарі.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Underground: дивіться відео онлайн

Наприкінці 2013 року колектив відновив україномовну назву.

Після початку російсько-української війни музиканти підтримували військових на Донбасі та долучалися до різних соціальних проєктів.

У 2016 року колектив виступ на сцені шоу "Х-фактор". Тоді музиканти презентували авторську пісню "Без неї ніяк", яка стала однією з найпопулярніших у їхньому репертуарі.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

"Х-фактор" гурт покинув після 4 прямого ефіру. Музиканти почали активно гастролювати Україною та виступати на фестивалях.

У січні 2018 року колектив було зареєстровано як юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Теперішній склад гурту: Сергій Танчинець – вокал, Олександр Адаменко – бас-гітара, Олексій Бережний – ударні, Андрій Радько – гітара, Ігор Рибар – гітара та клавішні.



БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото з інстаграму гурту

Дискографія

2007 рік – Underground

2015 рік – #DИХАЮТОБОЮ

2017 рік – "5хвилин"

2018 рік – "Буду з тобою!"

2019 рік – "Мільярди"

2021 рік – "Вільні люди"

На підтримку альбому "Вільні люди" 15 січня 2022 року розпочнеться великий всеукраїнський тур БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, який закінчиться масштабним концертом 24 серпня на НСК "Олімпійському". Колектив дасть концерти у майже сотні міст.

Найкращі кліпи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди": дивіться відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон": дивіться відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали": дивіться відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": дивіться відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Тону": дивіться відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Хочеш": дивіться відео онлайн

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Поклянись. Поцілуй. Обійми": дивіться відео онлайн