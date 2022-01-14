БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – 23: цікаві факти про гурт і найкращі кліпи
Джерело:24 канал
Популярний український рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ відзначає день народження. 14 січня колективу виповнюється 23 роки. З цієї нагоди ми підготували добірку цікавих фактів про музикантів та їхні найкращі кліпи.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ за час своєї кар'єри підкорили мільйони сердець українських та закордонних слухачів. Спеціально до 23-річчя гурту та початку масштабного туру, який охопить 100 міст, редакція Showbiz 24 підготувала матеріал про колектив. Згадаймо його історію та найпопулярніші пісні разом.
Вас може зацікавити Златі Огнєвіч – 36: найцікавіше з життя та кар'єри співачки
Цікаві факти про гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Гурт розпочав свою творчість у 1999 році в місті Мукачеві.
- Незмінним учасником гурту від моменту його заснування залишається лише вокаліст Сергій Танчинець.
Сергій Танчинець / Фото з інстаграму гурту
- Хоча батьківщиною колективу є Закарпаття, однак перший сольний концерт відбувся у Львові. Це сталося у 2002 році на сцені клубу "Лялька".
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ після першого концерту / Фото пресслужби
- Батько фронтмена колекціонує всі афіші БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
- Музиканти навчалися в Мукачівському технологічному інституті, де й зародився гурт. У 208 аудиторії вони збиралися на репетиції, які перетворювалися на справжні концерти з глядачами.
- У 2007 році гурт змінив українську назву БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на англійську Without Limits та випустив свій перший альбом Underground.
- На зйомках пісні Underground соліст Сергій Танчинець був змушений лягти у справжню труну, після чого його закопали на цвинтарі.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Underground: дивіться відео онлайн
- Наприкінці 2013 року колектив відновив україномовну назву.
- Після початку російсько-української війни музиканти підтримували військових на Донбасі та долучалися до різних соціальних проєктів.
- У 2016 року колектив виступ на сцені шоу "Х-фактор". Тоді музиканти презентували авторську пісню "Без неї ніяк", яка стала однією з найпопулярніших у їхньому репертуарі.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Х-факторі": дивіться відео онлайн
- "Х-фактор" гурт покинув після 4 прямого ефіру. Музиканти почали активно гастролювати Україною та виступати на фестивалях.
- У січні 2018 року колектив було зареєстровано як юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
- Теперішній склад гурту: Сергій Танчинець – вокал, Олександр Адаменко – бас-гітара, Олексій Бережний – ударні, Андрій Радько – гітара, Ігор Рибар – гітара та клавішні.
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / Фото з інстаграму гурту
Дискографія
- 2007 рік – Underground
- 2015 рік – #DИХАЮТОБОЮ
- 2017 рік – "5хвилин"
- 2018 рік – "Буду з тобою!"
- 2019 рік – "Мільярди"
- 2021 рік – "Вільні люди"
На підтримку альбому "Вільні люди" 15 січня 2022 року розпочнеться великий всеукраїнський тур БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, який закінчиться масштабним концертом 24 серпня на НСК "Олімпійському". Колектив дасть концерти у майже сотні міст.
Найкращі кліпи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди": дивіться відео онлайн
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "ЛітоКамон": дивіться відео онлайн
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Зорі запалали": дивіться відео онлайн
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Листопад": дивіться відео онлайн
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Тону": дивіться відео онлайн
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Хочеш": дивіться відео онлайн
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Поклянись. Поцілуй. Обійми": дивіться відео онлайн