Без Ксенії Мішиної: Олександр Еллерт поїхав у Румунію з донькою і друзями

Зіркова пара з "Холостячки" давно відновила стосунки, однак тепер ретельно приховає почуття від багатомільйонної аудиторії. Так, у відпустку Олександр Еллерт вирушив без Ксенії Мішиної. До Румунії він взяв доньку та друзів.

У мандрівку Європою переможець "Холостячки" відправився у понеділок, 25 жовтня. Він не став летіти літаком, а поїхав за кермом власного авто. Компанію йому склала донька Еля та подружня пара друзів – Євгеній і Тома з сином Мішею.

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Вони зупинились у столиці Румунії. На жаль, зараз у Бухаресті локдаун, тому їхня культурна програма дуже обмежена. Ба більше, вони навіть не змогли поснідати в іменитому закладі Van Gogh, адже вхід туди дозволений лише вакцинованим.

"У дівчат немає вакцини, лише тести, тому нас не пустили", – розповів Олександр Еллерт в інстаграм-сторіс. Так, їхній компанії довелось снідати на вулиці.

Олександр Еллерт відпочиває в Румунії / Відео з інстаграму гумориста

Додамо, поки Олександр Еллерт відпочиває в Румунії, Ксенія Мішина працює в Україні. Судячи з інстаграм-сторіс, зараз "Холостячка" знімається у новому сезоні мелодрами "Кріпосна", в якій грає Лідію Шефер.

найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація.. Так, щеплені також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 канал