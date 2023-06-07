Бейонсе випадково подарувала фанату окуляри за 53 тисячі доларів: кумедне реакція хлопця

У травні американська співачка Бейонсе вперше за 7 років вирушила у світовий тур. Один з образів співачка доповнила сонцезахисними окулярами, які потім кинула у фан-зону. Шалено дорогий аксесуар упіймав один з прихильників.

Інцидент стався на концерті в Лондоні. Бейонсе вийшла на сцену в блискучому червоному комбінезоні й заспівала трек Diva. На зірці були чорні сонцезахисні окуляри, але після кількох рухів з балетом вона зняла їх і жбурнула у фан-зону. Щасливчиком, який спіймав окуляри, виявився 20-річний кінорежисер та кастинг-менеджер Глобал Валентино.

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Бейонсе подарувала фанату окуляри за 53 тисячі доларів

На жаль, до хлопця одразу ж підійшла охорона й силою відібрала окуляри. Однак, схоже, Бейонсе не планувала їх повертати. Вона переодяглася, повернулася на сцену й кинула аксесуар назад у натовп. За збігом обставин, їх знову упіймав 20-річний Валентино. Щоправда, сам він вважає, що співачка зробила це, бо впізнала його.

Цікаво, що окуляри, які дісталися хлопцю на концерті в Лондоні, від італійського бренду Off-White, і коштують вони понад 53 тисячі доларів. Про це Валентино довідався, коли поніс їх в елітну оптику. Річ у тому, що бокова лінза була зламана, трималася на одному гвинтику. На щастя, дорогий аксесуар Бейонсе полагодили, тож юнак пообіцяв, що берегтиме окуляри й нікуди не вдягатиме.

До речі, серед концертних вбрань Бейонсе є капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy. У ньому американська R&B-королева відкрила свій світовий тур у Стокгольмі та ще й одягла в такі самі весь балет.