Инцидент произошел на концерте в Лондоне. Бейонсе вышла на сцену в блестящем красном комбинезоне и спела трек Diva. На звезде были черные солнцезащитные очки, но после нескольких движений с балетом она сняла их и швырнула в фан-зону. Счастливчиком, поймавшим очки, оказался 20-летний кинорежиссер и кастинг-менеджер Глобал Валентино.

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Бейонсе подарила фанату очки за 53 тысячи долларов

К сожалению, к парню подошла охрана и силой отобрала очки. Однако, похоже, Бейонсе не собиралась их возвращать. Она переоделась, вернулась на сцену и бросила аксессуар обратно в толпу. По стечению обстоятельств их снова поймал 20-летний Валентино. Правда, сам он считает, что певица сделала это, потому что узнала его.

Интересно, что доставшиеся парню на концерте в Лондоне очки от итальянского бренда Off-White, и стоят они свыше 53 тысяч долларов. Об этом Валентино узнал, когда понес их в элитную оптику. Дело в том, что боковая линза была сломана, держалась на одном винтике. К счастью, дорогой аксессуар Бейонсе починили, так что юноша пообещал, что будет беречь очки и никуда не одевать.

Кстати, среди концертных нарядов Бейонсе есть шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy. В ней американская R&B-королева открыла свой мировой тур в Стокгольме и еще и одела в такие же весь балет.