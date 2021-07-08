Белла Хадід закрутила новий роман з арт-директором: пристрасне фото пари

Американська модель Белла Хадід більше не самотня! На Каннський кінофестиваль вона прилетіла з бойфрендом. Зірка опублікувала фото пристрасного поцілунку з коханим, а преса розсекретила, хто він.

24-річна Белла Хадід зухвало оприлюднила нові стосунки. Після модного показу в Парижі та фантастичної появи на Каннському фестивалі вона ошелешила фанів фото, на якому цілується з невідомим чоловіком. Закохані позували на балконі з видом на Середземне море.

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Час мого життя. Здорова, працюю, кохана,

– лаконічно написала Белла Хадід.

Белла Хадід з новим бойфрендом / Фото з інстаграму моделі

Журналісти розсекретили, що новим обранцем Белли Хадід є Марк Калман! Їх бачили разом ще на початку червня. Тоді пару заскочили за обідом у Нью-Йорку. На жаль, про бойфренда моделі відомо небагато:

якщо вірити чуткам, він працює арт-директором – розробляє обкладинки альбомів для знаменитостей;

закохані познайомились завдяки спільним друзям;

Марк Калман далекий від шоу-бізу. У нього лише 3 тисячі фоловерів в інстаграмі, а профіль є приватним.

Варто додати, це вперше після роману з The Weeknd Белла Хадід оприлюднює свого бойфренда. Модель і співак почали зустрічатися 2015 року й розходились кілька разів. Вони остаточно порвали в серпні 2019 року.