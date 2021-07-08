На час Каннського кінофестивалю Белла Хадід зупинилась у віллі з видом на Середземне море. На балконі та в номері вона влаштувала відверту фотосесію.

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Красуня підібрала картатий костюм світло-рожевого кольору – спідницю довжини міні та сорочку. Спочатку модель зав'язала верх так, аби засвітити свою ідеальну струнку талію. Вона демонструвала звабливі пози на балконі, хизуючись довгими ніжками.

Вже в номері Белла Хадід наважилась розстебнути сорочку, під якою не було бюстгальтера. Так, вона показала апетитні оголені груди. З подругою вона навіть станцювала тверк.

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Схоже, фото були зроблені під час підготовки до виходу на Каннському фестивалі. Адже манекенниця позує з такою ж елегантною укладкою та в таких самих дорогоцінних сережках.