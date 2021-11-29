Белла Хадід, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер: fashion-світ в скорботі за Вірджилом Абло

28 листопада фешн-світ сколихнула звістка про смерть засновника бренду Off-White Вірджила Абло. Знаменитості в скорботі за дизайнером, який зробив величезний внесок в розвиток модної індустрії.

Чимало світових моделей, співачок та інших відомих людей співпрацювали з дизайнером. Як вони реагують на його смерть – дізнавайтеся далі.

До теми Помер Вірджил Абло – дизайнер знаменитого бренду Off-White

Реакції зірок на смерть Вірджила Абло

Гейлі Бібер

"Вірджил повністю змінив мій погляд на вуличний стиль і моду. Те, як він дивився на речі, глибоко мене надихнуло. Я ніколи не зможу повністю висловити, наскільки вдячна, що знала його і працювала з ним. Від прогулянок по злітно-посадкових смугах до того, що він створив мою весільну сукню та всі інші дивовижні моменти між ними, я відчувала, що він завжди вболіває за мене. Він був тим, хто завжди приносив життя, харизму, любов і веселощі в будь-яку ситуацію і кожну кімнату, в яку заходив. Раз у покоління є такий рідкісний творчий розум. Я ніколи не забуду його вплив. Ми любимо тебе Вірджиле", – написала Гейлі.

Гейлі Бібер та Вірджил Абло / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Кендалл Дженнер

"Не можу повірити, що пишу це. Якщо ви мали можливість знати Вірджила, то були одними з щасливчиків. Він був найдобрішою, найпозитивнішою, скромною, радісною та сповненою світла людиною, яку я коли-небудь знала. Він був здатен зробити так, щоб ті, хто поруч, відчували себе особливими. Його щира усмішка зігріла б ваше серце. Борючись з хворобою приватно, він пояснив, яким був, – ніколи не хотів, щоб хтось турбувався про нього.

Вірджил дав мені й всім нам дуже важливий урок. Знав, що хворий, але при цьому залишався світлим, добрим, сповненим любові. Ми всі потребуємо в собі трохи Вірджила. Він залишив нас зі своїм впливом, щоб створювати і змінювати світ. Вірдже, ти зробив саме це.

Наш ангел тут, на землі, тепер над нами. Я люблю тебе! І буду сумувати за тобою. Щаслива, що твоя енергія мене торкнулася. Я знаю, що ти створюєш усе найкраще. Спочивай мирно, красивий Вірджиле. До наступної зустрічі", – зворушливо написала Кендалл.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Белла Хадід

"Я в розгубленості. Він був кимось для всіх. Це була магічна сила, яку він мав. Він змушував кожну людину, з якою зустрічався, відчувати себе особливою. Навіть, коли світ був сумним, Вірджил приносив сміх, колір і красу. Те, як він позитивно впливав на все, до чого торкався, і завжди наполягав на своїй культурі, є причиною, чому він був ангелом на землі, одним для багатьох. Найкрасивіша душа воїна. Я не можу повірити в це.

Ти порушив кордони й зробив все своїм. Ти нескінченно ділився своєю любов'ю. Робив найкраще в житті для сім'ї, друзів, роботи. Вірдже, ми сумуватимемо за тобою. Ти дійсно бачив мене і підтримував. Як робив з багатьма. Ти завжди надихався продовжувати наполегливо працювати, бути добрим. Попри все. Надсилаю любов і молитви рідним Абло. Я спустошена. За тобою будуть сумувати. Лети високо, мій брате. Знаю, що зараз ти спостерігаєш за світом. Любитиму тебе все життя", – висловилася близька подруга Вірджила Абло – Белла Хадід.

Белла Хадід та Вірджил Абло / Фото з інстаграму Белли Хадід

Зверніть увагу! Помер Вірджил Абло: біографія та подробиці життя талановитого модельєра

Вікторія Бекхем

"Справжнє натхнення зі всіх боків. Спочивай з миром, Вірджиле Абло. Посилаю любов і світло твоїх прекрасній родині. Ми всі дуже сумуватимемо за тобою", – написала дизайнерка під чорно-білим фото колеги.



Вірджил Абло / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Вінні Гарлоу

"Спочивай з миром, іконо. Ти допоміг просувати культуру вперед, відкривати двері та знищувати бар'єри. Який змусив наступне покоління креативних людей відчувати, що все можливе", – висловилась модель.

Вінні Гарлоу та Вірджил Абло / Фото з інстаграму Вінні Гарлоу

Джіджі Хадід

"Я розбита серцем через втрату мого дорогого друга і друга світу Вірджила Абло. Його доброта та енергійна щедрість залишили незабутнє враження в кожному житті, до якого він торкався. Він дав кожному відчуття особливості. Я, всі люди та галузь, яким пощастило працювати з цією людиною й знати, що за нею стоїть, дуже сумуватимемо, цінуватимемо та відзначатимемо його. Я уявляю його зараз, як нашого Мікі Мауса. Назавжди з нами, обожнюваний, чарівний, веде нас із цією особливою веселістю Вірджила. Я впевнена, він хотів, щоб його пам'ятали саме таким. Але все одно без нього в кімнаті вже ніколи не буде так.

Ти й надалі будеш надихати мене щодня, Вірдже. Я відчуваю себе благословенною і шаноіваною кожної миті. Спочивай з миром, мій друже. Всі люблять люблять. "Побачимось десь, скоро".

Надсилаю свої глибокі співчуття, світло та силу Шенноні, їхнім дітям та всій його родині", – написала модель.

Джіджі Хадід та Вірджил Абло / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Коко Роша

"Дуже шкода чути про раптову смерть Вірджила Абло. Він вплинув на ціле покоління в моді. Я пам'ятаю, як Джіджі познайомила мене з ним кілька років тому. Тоді подумала, яким він милий і скромний, незважаючи на всі нагороди, які є на його шляху. Завжди здавалося, що він справлявся з увагою, яку мав, з витонченістю та теплою посмішкою. Три тижні тому я була на його ретроспективній художній виставці. Пам'ятаю, як закінчив екскурсію музеєм, подумав про все, чого він досяг до цього часу і що робитиме далі. Я не уявляла, що це буде востаннє. Занадто рано – це применшення, але тепер ми маємо взяти позитив, який він вклав у світ моди, і просувати його далі. У цей час мої думки з його родиною та близькими друзями", – написала Коко Роша.



Вірджил Абло / Фото з інстаграму Коко Роші

Кайя Гербер

"У світі, де усмішки зустрічаємо надто рідко, а доброту ще рідше, був ти. З твоїми сміхом, світлом і позитивом. Я дивилася на тебе, коли здавалося, що все крутиться, і ти якось змушував це затихнути. Ти бачив людей, і завдяки своєму мистецтву надав їм сміливості бути собою. Дякую тобі за все, чому ти мене навчив. Нас навчив. Ти змінив світ. Вірджил назавжди. Ми тебе любимо

Висловлюю любов і співчуття Шеннон, їхнім дітям і всій родині", – висловилася модель.



Кайя Гербер і Вірджил Абло / Фото з інстаграму Кайї Гербер

Донателла Версаче

"Вірджиле, у мене немає слів. Світ втратив модну суперзірку. Новатор. Творець підручників з історії. Я думаю про всіх ваших близьких у цей трагічний день. Люблю, Донателла", – висловилася Версаче.



Донателла Версаче та Вірджил Абло / Фото з інстаграму Донателли Версаче

Кріс Дженнер

"Я така засмучена і спустошена, дізнавшись про смерть нашого дорогого друга Вірджила Абло. Я посилаю всю свою любов і молитви до його прекрасної родини. Ти ангел, Вірджиле, і ми тебе любимо", – зворушливо написала Кріс.

Кріс Дженнер і Вірджил Абло / Фото з інстаграму Кріс Дженнер