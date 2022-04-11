Бажаю світу, в якому не треба воювати, – Ксенія Мішина проникливо привітала сина з 10-річчям

У понеділок, 11 квітня, день народження святкує син акторки та "Холостячки" Ксенії Мішиної. Платону виповнюється 10 років. У перший ювілей зіркова матуся побажала йому світу без війни та любові замість болю.

Війна застала Ксенію Мішину в аеропорту "Бориспіль", коли вони з сином чекали на літак у Дубаї. Платон тікав додому під звуки вибухів, тож не з чуток знає, як Росія напала на Україну. Так, у день народження акторка побажала йому життя без війни та перемагати себе, а не ворогів.

Читайте також Випрали, склали назад, – Єфросиніна пояснила, чому 4 тижні забороняла дітям розпаковувати валізи

Ксенія Мішина вітає сина з 10-річчям

Сьогодні 47 день нашого спільного пекла та 3 652 день мого особистого раю. Сьогодні 10 років моєму синові Платону. Його життя – це те, що весь цей час тримає мене на плаву,

– чуттєво заявила Ксенія Мішина.

Зіркова матуся зізналася, що зараз як ніколи гостро відчуває, що сенс її життя – Платон. Лише він допомагає Мішиній вгамовувати біль, ненависть і відчай.

У день народження акторка побажала сину загартовувати чоловічу енергію та сильний характер, мати право голосу, почуття власної гідності, світло в душі, а біль трансформувати в любов.

"Я бажаю тобі жити в такому світі, в якому ти зможеш проявляти характер щодня, перемагаючи себе. Перемагаючи лінощі, хитрість, невігластво, нудьгу чи зневіру. Я бажаю тобі світу, в якому нікому не треба буде воювати, бо всі будуть захоплені ідеєю створювати і примножувати щастя та свободу", – написала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина з сином Платоном: фото

Повний текст публікації Ксенії Мішиної:

Сьогодні 47 день нашого спільного пекла та 3 652 день мого особистого раю. Сьогодні 10 років моєму синові Платону, і сьогодні в 47 день війни я особливо гостро відчуваю те важливе, що в нас є. Досі є.

Наше життя. Його життя – це те, що весь цей час тримає мене на плаву. Щоразу, коли мене захльостує ненависть чи відчай, біль чи боротьба, я дивлюся на нього, і моє серце сповнюється ніжністю та надією. Світло цієї надії дуже мале, але я знаю, що якщо концентруватися на ньому, воно буде дедалі більше. Це я хочу побажати своєму синові.

Сину, з першої секунди твого життя я відчула твою чоловічу енергію, кожен день у твоєму житті ти виявляв це. Твій чудовий, сильний характер. Я бажаю тобі жити в такому світі, в якому ти зможеш проявляти характер щодня, перемагаючи себе. Перемагаючи лінощі, хитрість, невігластво, нудьгу чи зневіру. Я бажаю тобі світу, в якому нікому не треба буде воювати, бо всі будуть захоплені ідеєю створювати і примножувати щастя та свободу!

Сину, я бажаю тобі і кожній дитині в цьому світі мати право голосу, мати почуття власної гідності з права народження, мати світло в душі та людяність. Я вірю, що ви, "нові люди", зможете бути кращими, зможете трансформувати той біль, який жив у наших серцях і передавався з покоління в покоління, щоб створити з нього любов!

Сьогодні я розумію, що єдина цінність у житті – це і є життя, і я знаю, що твоє серце вже зараз живе з цим законом! Твоя зброя – мистецтво, твоя мета – щастя і свобода твоя та інших, ти привнесеш у світ світло, а я тобі допоможу!