"Тривогою не злякаєш": зірки жартують та радіють приїзду Джо Байдена в Київ

Президент США Джозеф Байден несподівано приїхав до Києва та миттєво спровокував активні обговорення. Зірковий бомонд також відреагував жартами і подячними постами – деталі дивіться нижче.

20 лютого президент США Джо Байден приїхав до Києва, у День Пам'яті Героїв Небесної Сотні. Він зустрівся з президентом Зеленським та анонсував військову допомогу. Тим часом українські зірки активно реагують на його приїзд.

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Христина Решетник

Дружина зіркового ведучого подякувала президенту США за підтримку й підкреслила, що Байден не злякався ходити столицею під звуки сирен.

Це дуже сильно! Сильний прояв підтримки України в такий складний час для нас усіх! Під звуки сирен ходити центром Києва. Дякуємо Mr. President. П.С. Ми мали уже майже рік, як бути всі під окупацією недокраїни. Але щось пішло не так.

Юрій Горбунов

"Джо Байден в Києві! Це сміливо! Це потужно! Це надзвичайно важливо зараз для України! Це ще більше підтримки для нашої Перемоги! Ще один великий крок до нашої Перемоги! Русня, що з обличчям?".

Андрій Бєдняков

Шоумен пожартував щодо повітряної тривоги та припустив, що Байден приїхав в Україну, щоб подивитися його нове відео. "Тривогою не злякаєш. Джо Байден, як і обіцяв, прилетів подивитись мій "Лісабон". П-Повага".

Анатолій Анатоліч

Ведучий та інтерв'юер також не зміг не пожартувати про приїзд Байдена та опублікував мем про київський заклад, де в черзі президент США.

"Просто проходив сьогодні повз Київську перепічку.... І зробив фото… Я в шоці, а чого ніхто не сказав що Джо Байден в Києві? Круто!".

Маша Єфросиніна

"Історичний момент. Джо Байден в Києві. В Києві, який 360 днів, як мав бути окупований терористичним режимом бункерної з***пи. А з***па тим часом навіть не насмілився наблизитися до лінії фронту та готує свою чергову імпотентську промову, конкцерт продажних вишкребків у Лужніках і брехливі заяви для зет-вати".



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Володимир Остапчук

Якщо Байден не поїде додому в шапці від Укрзалізниці, то я не розумію, нащо це все.



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Даша Квіткова



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Андрій Рибак



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Злата Огнєвіч



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Джамала

Ласкаво просимо на землю вільних людей.



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Слава Дьомін



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