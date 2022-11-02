У ліловій перуці та з крилами метелика: Байден з дружиною роздав цукерки дітям у Геловін – відео
Джерело:Джилл Байден
У понеділок ввечері, 1 листопада, президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден вийшли з Білого дому, аби відсвяткувати Геловін. Упродовж години вони роздавали цукерки дітям і спілкувалися з їхніми батьками.
Президентське подружжя Байденів підтримала їхня 28-річна онука Наомі. Вони вітали дітей пожежників, медсестер, поліцейських і членів Національної гвардії, які попри дощову погоду зібралися на галявині Білого дому. Крім того, на святі були присутні міністр освіти США Міґель Кардона та держсекретар Ентоні Блінкен з сім'єю.
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Джилл Байден в образі метелика роздавала дітям цукерки у Геловін
Президент Джо Байден з'явився перед дітьми в бейсболці та в синьому плащі. Він пожартував, що не встиг підготувати костюм на Геловін.
Тоді як Джилл Байден одягла лілову перуку та бірюзові крила метелика, а на обличчя нанесла пурпуровий артмакіяж з блискітками. Цей геловінський образ гармонійно виглядав з атласною блузою, оксамитовими скіні та ботильйонами смарагдового кольору.
Разом з чоловіком перша леді США роздавала малюкам солодощі в коробках з автографом. Діти теж креативно підійшли до святкування Геловіну й перевтілилися хто у космонавта, хто в панду, хто в Людину-павука. Усе це дійство тривали близько години на південній галявині Білого дому.
Джо і Джилл Байдени привітали дітей з Геловіном / Фото з твіттера Білого дому
Джо і Джилл Байдени привітали дітей з Геловіном / Фото з твіттера Білого дому
Цікаво, що Білий дім теж був тематично прикрашений до Геловіну. Його оздобили листям, гарбузами, жовтими хризантемами, містичними будиночками та іншими декораціями.
Джо і Джилл Байдени привітали дітей з Геловіном / Фото з твіттера Білого дому
Білий дім прикрасили до Геловіну / Фото з інстаграму Джилл Байден
Як знаменитості відсвяткували Геловін
- Кайлі Дженнер створила одразу два образи. Вона перевтілилася в дружину Франкенштейна та головну героїню фільму "Ельвіра – повелителька темряви".
- Її сестра Кім Кардашян надихнулася образом Містік з фільму "Люди Ікс".
- Зіркова пара Меган Фокс і Колсона Бейкера теж показала два образи – Памели Андерсон і барабанщика Mötley Crüe Томмі Лі з серіалу "Пем і Томмі", а також священика та розпусниці в латексі, поглумившися над християнською вірою.
- Однак королевою Геловіну назвали Гайді Клум, яка вразила костюмом дощового черв'яка.