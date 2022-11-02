Президентське подружжя Байденів підтримала їхня 28-річна онука Наомі. Вони вітали дітей пожежників, медсестер, поліцейських і членів Національної гвардії, які попри дощову погоду зібралися на галявині Білого дому. Крім того, на святі були присутні міністр освіти США Міґель Кардона та держсекретар Ентоні Блінкен з сім'єю.

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Джилл Байден в образі метелика роздавала дітям цукерки у Геловін

Президент Джо Байден з'явився перед дітьми в бейсболці та в синьому плащі. Він пожартував, що не встиг підготувати костюм на Геловін.

Тоді як Джилл Байден одягла лілову перуку та бірюзові крила метелика, а на обличчя нанесла пурпуровий артмакіяж з блискітками. Цей геловінський образ гармонійно виглядав з атласною блузою, оксамитовими скіні та ботильйонами смарагдового кольору.

Разом з чоловіком перша леді США роздавала малюкам солодощі в коробках з автографом. Діти теж креативно підійшли до святкування Геловіну й перевтілилися хто у космонавта, хто в панду, хто в Людину-павука. Усе це дійство тривали близько години на південній галявині Білого дому.

Джо і Джилл Байдени привітали дітей з Геловіном / Фото з твіттера Білого дому

Джо і Джилл Байдени привітали дітей з Геловіном / Фото з твіттера Білого дому

Цікаво, що Білий дім теж був тематично прикрашений до Геловіну. Його оздобили листям, гарбузами, жовтими хризантемами, містичними будиночками та іншими декораціями.

Джо і Джилл Байдени привітали дітей з Геловіном / Фото з твіттера Білого дому

Білий дім прикрасили до Геловіну / Фото з інстаграму Джилл Байден

Як знаменитості відсвяткували Геловін