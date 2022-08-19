Тарас Тополя про "бавовну" у Бєлгороді: "Возили боєприпаси та обстрілювали наш батальйон"

Нова "бавовна" у Бєлгородській області почалась ввечері 18 серпня. Тарас Тополя, який перебуває у складі тероборони, розповів, що палав склад з боєприпасами, якими обстрілювали Харківську область, зокрема батальйон, в якому служать "Антитіла".

Загадкова "бавовна" була в районі села Тимоново Валуйського міського округу. В ефірі 24 каналу Тарас Тополя розповів, де ще є великий склад з боєприпасами окупантів, який чекає на знищення.

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Тарас Тополя про "бавовну" в Бєлгороді

18 серпня окупантам було гаряче. У Бєлгороді загорівся склад із боєприпасами, які детонували щонайменше декілька годин. Зокрема були потужні спалахи на місці займання. Це свідчило про те, що снаряди продовжували вибухати.

У розмові з журналістами 24 каналу Тарас Тополя розповів, що це один з найбільших складів, звідки окупанти возили зброю, якою обстрілювали Харківську область. Зокрема ті території, де служить батальйон Тараса. Також наші захисники чекають на "бавовну" на складах російських окупантів у Козачій Лопані.

Які поранення на війні є найчастішими

На війні Тарас разом з колегами з гурту "Антитіла" виконує функції парамедика. Зараз їхній підрозділ перебуває на ротації, але вже зовсім скоро повернеться на службу. Тарас зізнався, що останнім часом найчастішими є поранення наших захисників через вибухи мін – поранення грудної клітки, кінцівок, поранення, через які відбувається ампутація кінцівок. Також контузії.

Хочу зауважити, що ця війна – це війна артилерії. Співвідношення безпосередніх бойових контактів до стрілецької зброї, то на нашому напрямку це десь 80:20,

– сказав Тарас Тополя.

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