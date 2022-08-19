За час війни музиканти гурту "Антитіла" неодноразово виконували завдання на передовій, між обстрілами. Там найбільшу злість і розпач викликає усвідомлення того, що окупанти вбивають цвіт нації, тисячі дітей залишаються без батьків.

До теми Найцінніше, що у нас є – репутація, – "Антитіла" заснували благодійний фонд

Благодійний проєкт "Діти загиблих героїв"

"Татусі повернуться, але історіями в книжках, у назвах вулиць, повернуться спогадами й сльозами у думках і серцях дітей. Більше ніколи не обіймуть, не дадуть важливої поради, не будуть поруч у важливий момент. Такою є ціна свободи, яку платимо всі ми, яку платять наші діти, що стали невільними учасниками цієї кривавої війни", – сказав лідер гурту Тарас Тополя.

Зараз батальйон, в якому служить Тарас, перебуває на ротації. До цього, в липні, воїни несли службу на нульових позиціях на півночі Харківщини. Гурт "Антитіла" та братерство 130 батальйону вирішили допомагати та підтримувати дітей загиблих героїв своїх побратимів. Робитимуть це до повноліття і далі, за потреби. У деяких родинах загиблих військових є по четверо дітей.

Ми шукатимемо можливості, щоб задовольнити їх потреби й хоча б частково замінити собою батьківське плече. Особливий напрямок діяльності БФ "Антитіла", наших друзів і партнерів буде присвячено саме дітям загиблих на війні. Заради кого ми боремося, якщо не заради них і їхнього майбутнього?

– зазначив Тарас Тополя.

Діяльність благодійного фонду "Антитіла"

Підтримка Збройних Сил України засобами захисту, розвідки та медицини.

Фінансування інноваційних розробок у галузі робототехніки та авіабудування.

Допомога сім'ям загиблих військових.

Тарас Тополя про службу в теробороні та благодійний фонд: дивіться відео онлайн