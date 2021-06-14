Батько Меган Маркл заявив, що Опра Вінфрі використала "ослабленого" принца Гаррі

У новому інтерв'ю батько Меган Маркл накинувся зі звинуваченнями на Опру Вінфрі. Він переконаний, що телеведуча використала подружжя заради просування кар'єри. Зокрема, вона скористалася "ослабленим" принцом Гаррі.

Викривальне інтерв'ю Меган і Гаррі для Опри Вінфрі вийшло три місяці тому, на початку березня, однак розмови щодо нього не вщухають досі. Тепер лютує Томас Маркл. Раніше він був впевнений, що донька та зять бовкнули зайвого, а зараз звинувачує в скандалі відому американську телеведучу.

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Батько Меган Маркл переконаний, що Опра Вінфрі вчинила підло, використавши королівське подружжя для піару та просування власної кар'єри.

Я думаю, Опра Вінфрі маніпулює Гаррі та Меган. Вона використовує їх для побудови кар'єри та створення нових шоу. Вона використовує ослабленого чоловіка і змушує його говорити речі, які не повинні звучати на телебаченні,

– заявив Томас Маркл.

Нагадаємо, за лічені дні після виходу резонансного інтерв'ю батько Меган Маркл засудив доньку за скандальні зізнання. Як не дивно, він публічно заступився за британську монаршу родину та спростував заяви про расистські прояви в Букінгемському палаці. Разом з тим Томас Маркл присоромив подружжя за те, що вони, живучи в 70 милях від нього, жодного разу не приїздили в гості.

Варто додати, що скандал Меган Маркл з батьком спалахнув ще три роки тому. Чоловік таємно співпрацював з британськими папараці, передаючи за гроші фальшиві фото з підготовки до грандіозного весілля та особисті листи від доньки. За самі лише постановні знімки він отримав понад 100 тисяч доларів!