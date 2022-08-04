Було приниження, дискримінація, – Alyosha про те, чому її тато соромився розмовляти українською

Співачка Alyosha родом з Запоріжжя, де більшість населення російськомовна. Раніше артистка також розмовляла російською. Відмовилася від неї у 2014 році. Чому в Запоріжжі її тато соромився говорити українською – читайте далі.

Про це Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) розповіла в інтерв'ю 24 каналу. Також артистка зізналася, як ставиться до зірок, яким "некомфортно" переходити на українську.

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Alyosha про тата, який соромився говорити українською

Олена навчалася в російській школі, до 2014 року розмовляла російською. Однак її батьки раніше були україномовними. Все змінилося, коли тато Олександр Миколайович приїхав у Запоріжжя з села Балки. Його мама була вчителькою математики, україномовною. Вітчим теж. Тоді в селі взагалі не було російської.

Коли тато вступив в училище в Запоріжжі, відчув, що його сприймають якось не так, як всіх інших, бо він спілкувався українською. Було приниження, дискримінація через це. Щоб відчувати себе таким, як інші, перейшов на російську,

– поділилася Alyosha.

Одного разу до нього в гості приїхала мама, вони їхали в автобусі і мама почала говорити українською. Тоді Олександру Миколайовичу стало соромно. Лише зараз він розуміє, що це була пропаганда. Тепер бачить, що відбувається. Батьки Alyosha переїхали до Києва, намагаються говорити українською.

З дитинства має бути правило: ніякої російської мови. Навчання, обслуговування – всюди має бути українська. Вона в нас була, є і буде. І українська історія так само. росія постійно намагається стерти її, знищити націю, історію, досягнення. І зараз прийшов час переусвідомлення всього цього. Розуміння того, що насправді є цінним для нашого народу, землі, для нових поколінь. І що це буде за нація. Вона буде дійсно незалежною, буде дійсно Україною, чи вона буде такою, як хоче путін?

– наголосила Олена Тополя.

Але навіть у час війни, коли необхідно позбутися всього, що може пов'язувати нас з ворогом, деякі зірки зазначають, що їм "некомфортно" спілкуватися українською вдома. Зокрема, скандал виник після заяв Єфросиніної та Полякової. Олена Полякова вважає, що це вибір кожного, а народ сам вибере собі артистів: "Народ буде знати, хто якою мовою спілкується. З 2014 року багато артистів їздили виступати в росію, у них все було розкішно: будинки, автомобілі. Вони ж не везли зароблені гроші на допомогу українським дітям, на відбудову лікарень, закупівлю апаратів. Ні. Настав час пробудити душу. Маски вже давно зняті. Вже ми всі прекрасно бачимо, хто ким є. Прийшла весна, сніг зійшов, всі ми бачимо, хто що зробив".

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